ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ಸುಂಕದ ಆದೇಶಗಳನ್ನು 'ಅಕ್ರಮ' ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಈ ತೀರ್ಪು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಫೆ.20): ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ವಾಪಾರ ಸುಂಕದ (Tariff) ಆದೇಶಗಳನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಶುಕ್ರವಾರ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಈ ಆದೇಶಗಳು 'ಅಕ್ರಮ' (Illegitimate) ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಘೋಷಿಸಿದ್ದು, ಈ ತೀರ್ಪು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಯ ಪಥವನ್ನೇ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಕನಿಷ್ಠ ಮೂರು ಬಾರಿ ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಮುಂದೂಡಿದ್ದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ನೀತಿ ನಿರೂಪಕರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಟ್ರಂಪ್ ವಿಧಿಸಿದ್ದ ಸುಂಕಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣವು ಅಮೆರಿಕದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಮೇಲೆ ಬೀರುತ್ತಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಈ ತೀರ್ಪು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
2025ರಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ 'ಲರ್ನಿಂಗ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ವರ್ಸಸ್ ಟ್ರಂಪ್' (Learning Resources v. Trump) ಮತ್ತು 'ಟ್ರಂಪ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿ.ಓ.ಎಸ್. ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇಂಕ್' (Trump v. V.O.S. Selections, Inc.) ಎಂಬ ಎರಡು ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿತ್ತು. ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (International Emergency Economic Powers Act - IEEPA), ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವ ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಆದೇಶಗಳ (Executive Orders) ಮೂಲಕ ಇಷ್ಟೊಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಹೇರಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿ ಈ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಇದೀಗ ದೇಶದ ಉನ್ನತ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈ ಸುಂಕಗಳು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿರುವುದರಿಂದ, ಇದು ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು, ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರ ಮತ್ತು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ಆರ್ಥಿಕ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ದೂರಗಾಮಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಏಪ್ರಿಲ್ 2025 ರಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತದ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಭಾರೀ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಿದರು. ಸುಂಕಗಳು ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ದೇಶದಿಂದ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತೆರಿಗೆಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಶೀಯ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
49 ವರ್ಷದ ಹಳೆಯ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಟ್ರಂಪ್
ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವಾದದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದು 1977 ರಲ್ಲಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (IEEPA) ಎಂಬ ಕಾನೂನು. ಯುದ್ಧದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ, ವಿದೇಶಿ ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಬೆದರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಸಾಧಾರಣ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಂತಹ ದೇಶಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಬೆದರಿಕೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಅಧಿಕಾರಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ವಿದೇಶಿ ವಹಿವಾಟುಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ನಿಷೇಧಿಸಬಹುದು, ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ತಕ್ಷಣವೇ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಟ್ರಂಪ್ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಲು IEEPA ಅನ್ನು ಬಳಸಿದರು.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (IEEPA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಈಗ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತದೆ.