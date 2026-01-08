ಸಾಗರ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭಿಸಿತಾ ಅಮೆರಿಕ? ವಶಪಡಿಸಿದ ರಷ್ಯಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌‌ಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯರು ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ವೆನಿಜುವೆಲಾದಿಂದ ಚೇಸ್ ಮಾಡಿ ಈ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.&nbsp;

ನವದೆಹಲಿ (ಜ.08) ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ದಿಕ್ಕಿನಿಂದಲು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪೈಕಿ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪದ ಮೇಲೆ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೆ ವೆನಿಜುವೆಲಾವನ್ನು ತನ್ನ ತಕ್ಕೆಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದೀಗ ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ರಷ್ಯಾ-ಸಂಬಂಧಿತ ಮರಿನೀರಾ ತೈಲ ಟ್ಯಾಂಕರ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳೂ ಇದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಆರ್‌ಟಿ ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮರಿನೀರಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಲ್ಲಿ 17 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಆರು ಜಾರ್ಜಿಯನ್ ಪ್ರಜೆಗಳು, ಮೂವರು ಭಾರತೀಯ ಪ್ರಜೆಗಳು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ವಾಣಿಜ್ಯ ಹಡಗನ್ನು ಗಯಾನಾ ಧ್ವಜದಡಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವ್ಯಾಪಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಸೇರಿದಂತೆ 20 ಉಕ್ರೇನಿಯನ್ನರು, ಆರು ಜಾರ್ಜಿಯನ್ನರು ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ರಷ್ಯಾದ ಪ್ರಜೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 28 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿ ಹೇಳಿದೆ.

ರಷ್ಯಾದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಬೆಂಗಾವಲು ಇದ್ದರೂ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಯುಎಸ್

ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಬಳಿ ಆರಂಭವಾದ ಚೇಸ್ ನಂತರ, "ಯುಎಸ್ ಫೆಡರಲ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೊರಡಿಸಿದ ವಾರಂಟ್ ಅನ್ವಯ" ಉತ್ತರ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್‌ನಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಬುಧವಾರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ. ಜಲಾಂತರ್ಗಾಮಿ ಸೇರಿದಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ನೌಕಾಪಡೆಯ ಆಸ್ತಿಗಳು ಹಡಗಿಗೆ ಬೆಂಗಾವಲು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದವು ಎಂಬ ವರದಿಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ.

ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲದ ಮೇಲಿನ ಅಮೆರಿಕದ ದಿಗ್ಬಂಧನವು "ವಿಶ್ವದ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ" ಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಾಮದಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯುಎಸ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ರಷ್ಯಾ, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮತ್ತು ಇರಾನ್‌ಗೆ ತೈಲ ಸಾಗಿಸುವ "ನೆರಳಿನ ನೌಕಾಪಡೆ"ಯ ಭಾಗವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮೇಲೆ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.

‘ಸಂಚಾರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ’: ವಶಕ್ಕೆ ರಷ್ಯಾ ಪ್ರತಿಭಟನೆ

ಮಾಸ್ಕೋ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದು, "ಮುಕ್ತ ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ" ಎಂದು ರಷ್ಯಾದ ಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ರಷ್ಯಾದ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು ಶೀಘ್ರವಾಗಿ ವಾಪಸ್ ಕಳುಹಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವಂತೆ ರಷ್ಯಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದೆ.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಂಧಿತ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯನ್ನು "ವಿಚಾರಣೆಗಾಗಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಬಹುದು" ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಪತ್ರಿಕಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕರೋಲಿನ್ ಲೆವಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯತೆಯನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಯಾರನ್ನೂ ತಕ್ಷಣವೇ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಹಡಗನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರರಹಿತ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದೆ, ಇದು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾನೂನು ಸಮರ್ಥನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೆವಿಟ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಬೆಲ್ಲಾ-1 ರಿಂದ ಮರಿನೀರಾ ವರೆಗೆ: ನಿಗಾದಲ್ಲಿರುವ ಹಡಗು

ಹಿಂದೆ ಬೆಲ್ಲಾ-1 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಹಡಗು, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ತನ್ನ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಬದಲಾಯಿಸಿ, ಮರಿನೀರಾ ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿತ್ತು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ರಷ್ಯಾದ ಧ್ವಜವನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸಿತ್ತು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಹೆಜ್ಬೊಲ್ಲಾ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಗಾಗಿ 2024 ರಿಂದ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ನಿರ್ಬಂಧಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಬಳಿ ಹಡಗನ್ನು ಹತ್ತಲು ಯುಎಸ್ ನಡೆಸಿದ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಈ ಹಡಗು ತಪ್ಪಿಸಿತ್ತು. ಇದಾದ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕ್ಯಾರಕಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ನಾಟಕೀಯ ಯುಎಸ್ ದಾಳಿಯಲ್ಲಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿಕೋಲಸ್ ಮಡುರೊ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು. ತೈಲ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದ ಯುಎಸ್, ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಮೇಲೆ ಹಿಡಿತ ಬಿಗಿಗೊಳಿಸಿದೆ

ಕೆರಿಬಿಯನ್ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ನಿರ್ಬಂಧಿತ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಳೆದ ತಿಂಗಳಿನಿಂದ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಹಡಗುಗಳ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ನಾಲ್ಕಕ್ಕೆ ಏರಿದೆ. ಎರಡೂ ಹಡಗುಗಳು "ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಲಂಗರು ಹಾಕಿದ್ದವು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿದ್ದವು" ಎಂದು ಹೋಮ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸೆಕ್ಯುರಿಟಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ನೋಮ್ ಹೇಳಿದ್ದು, ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್‌ನಿಂದ ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ಸಶಸ್ತ್ರ ಯುಎಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇಳಿಯುತ್ತಿರುವ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಮಡುರೊ ಅವರ ಬಂಧನದ ನಂತರ, ಯುಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್, ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ವಲಯವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. 30-50 ಮಿಲಿಯನ್ ಬ್ಯಾರೆಲ್ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲವನ್ನು ಯುಎಸ್ ಬಂದರುಗಳಿಗೆ ಸಾಗಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆದಾಯವನ್ನು ಅವರ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ತೈಲ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಬರುವ ಆದಾಯವು ಯುಎಸ್-ನಿಯಂತ್ರಿತ ಖಾತೆಗಳಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಂತರ "ಅಮೆರಿಕನ್ ಜನರು ಮತ್ತು ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಜನರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ" ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.