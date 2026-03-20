ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಪೆಂಟಗನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಕೂಡ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಯುದ್ಧ ಮುಂದುವರಿದಿರುವಾಗಲೇ, ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಪೆಂಟಗನ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುಮಾರು 200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಅನುದಾನ ಕೇಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದೊಂದು 'ಸಣ್ಣ ಬೆಲೆ' ಅಷ್ಟೇ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ CNN ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಗುರುವಾರ ಓವಲ್ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ಹಣವು ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. 'ನಾವು ಇರಾನ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಮೀರಿಯೂ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ಹಣ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಕಷ್ಟಿವೆ, ಆದರೆ ನಾವು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಕೊರತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದು, ಸೇನಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು 'ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ' ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅನುದಾನದ ಮನವಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಪೆಂಟಗನ್
ಇತ್ತ, ಯುದ್ಧದ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಭರಿಸಲು ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮರುಪೂರಣ ಮಾಡಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಕೇಳಲು ಪೆಂಟಗನ್ ಯೋಜಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸೇನಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಈ ಮನವಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಫಾಕ್ಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
'200 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ಆ ಸಂಖ್ಯೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. 'ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಕೊಲ್ಲಲು ಹಣ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಸೇನೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣಕಾಸಿನ ನೆರವು ಸಿಗುವಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಆಡಳಿತವು ಶಾಸಕರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿರುವ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಅನುದಾನ ಸಿಗುವಂತೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಮ್ಮ ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳು ಮರುಪೂರಣಗೊಳ್ಳುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೆಗ್ಸೆತ್ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ 'ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ' ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಯುದ್ಧ ಯಾವಾಗ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯ ಹೇಳಲು ಅವರು ನಿರಾಕರಿಸಿದರು. ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 'ಯುದ್ಧದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ನಿಖರವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಿಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಹೇಳಿದಂತೆ, ನಾವು ಯೋಜನೆಯ ಪ್ರಕಾರವೇ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಪೆಂಟಗನ್ ಬ್ರೀಫಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು.
ಆಪರೇಷನ್ ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಈ ಸಂಘರ್ಷ ಶುರುವಾಗಿ ಕೇವಲ 19 ದಿನಗಳಾಗಿವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು, ಎಲ್ಲರೂ ಅಲ್ಲ, ಹೆಚ್ಚಿನವರು, ನಾವು ಅಂತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಯುದ್ಧದತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಬಿಂಬಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ದೂರವಾದ ಮಾತು ಮತ್ತೊಂದಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಹೇಳಿದರು. 'ಇರಾಕ್ ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡಿದ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಲ್ಲಿ ನಾನೂ ಒಬ್ಬ. ಬುಷ್, ಒಬಾಮ ಮತ್ತು ಬೈಡನ್ ಅವರಂತಹ ಹಿಂದಿನ ಮೂರ್ಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅಮೆರಿಕದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಾಳುಮಾಡಿದರು ಎಂಬುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದ್ದೇನೆ. ಇದು ಆ ಯುದ್ಧಗಳಂತಲ್ಲ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು. ಎಪಿಕ್ ಫ್ಯೂರಿ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸೇರಿಸಿದರು.
ಯುದ್ಧದ ಮೊದಲ ದಿನದಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಬದಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. (ಎಎನ್ಐ)
