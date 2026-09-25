ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಎಫ್-35 ಯುದ್ಧವಿಮಾನದ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪದ ಬಗ್ಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪೆಂಟಗನ್ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಯುದ್ಧವಿಮಾನ ಎಫ್-35ರ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಮಾರ್ಗಮಧ್ಯೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಚೀನಾದ ಕೈಗೆ ತಲುಪಿವೆ ಎಂದು ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ತೀವ್ರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ರಕ್ಷಣಾ ಇಲಾಖೆಯ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿ ಪೆಂಟಗನ್ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದೆ.
ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ರಿಪೇರಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ರವಾನೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಎಫ್-35 ವಿಮಾನದ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಕ್ಯಾನೋಪಿ ಮತ್ತು ಆಯುಧಗಳನ್ನಿಡುವ ಬಾಗಿಲು ಹೊಂದಿದ್ದ ಹಡಗು ಮಾರ್ಗ ಬದಲಿಸಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಾಂಕಾಂಗ್ ತಲುಪಿದೆ. ಈ ರಹಸ್ಯ ಭಾಗಗಳು ಹಾಂಕಾಂಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಘಟನೆಯು ಅಮೆರಿಕ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ತೀವ್ರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.
ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಸಾಗಣೆ
‘ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್’ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಾಯುಪಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ F-35 ಜೆಟ್ನ ಕೆಲ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಿಲೇವಾರಿಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ತಯಾರಿಕಾ ಘಟಕಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಹಡಗಿನ ಮೂಲಕ ಸಾಗಣೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಸರಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಹಿಂದೆಯೇ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಲ್ಪಟ್ಟು, ಚೀನಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಡಳಿತಕ್ಕೊಳಪಟ್ಟ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಲುಪಿದೆ.
ಈ ಸರಕಿನಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ಪಿಟ್ ಮೇಲಾವರಣ ಮತ್ತು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬೇ ಬಾಗಿಲುಗಳು ಸೇರಿದ್ದವು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. F-35 ನಂತಹ ಸುಧಾರಿತ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಜೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಶತ್ರುಗಳ ರಾಡಾರ್ಗೆ ಸಿಗದಂತೆ ಆಯುಧಗಳನ್ನು ಅಡಗಿಸಿಡಲು ಬಳಸಲಾಗುವ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಬೇ ಬಾಗಿಲುಗಳ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ
ಮಂಗಳವಾರ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವ ರಿಚರ್ಡ್ ಮಾರ್ಲೆಸ್, F-35 ಜೆಟ್ನ ಭಾಗಗಳು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ತಲುಪಿರುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕಳವಳವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಅವರು, "ನಾವು ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಟ್ನ ಪ್ರಮುಖ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಲಾಕ್ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ (Lockheed Martin) ಜೊತೆ ನಿಕಟವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನನ್ನ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇವು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಳಗೊಂಡ ಭಾಗಗಳಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈ ಸನ್ನಿವೆಶ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಲಾಕ್ಹೀಡ್ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
F-35 ಜಂಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಚೇರಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹಿಂಪಡೆಯಲು, ಘಟನೆಯ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಭದ್ರತಾ ಲೋಪಗಳು ಮರುಕಳಿಸದಂತೆ ಕಠಿಣ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ನಾವು ಯುಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸಂಸತ್ತಿನ ಆತಂಕ
ಈ ಘಟನೆಯು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ಮಾತುಕತೆಗಾಗಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿರುವುದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕವಾಗಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಲಾಕ್ಹೀಡ್ ಮಾರ್ಟಿನ್ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದಾಗ ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇತ್ತ ಚೀನಾದ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯವು ತಮಗೆ ಈ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರೆ, ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಸರ್ಕಾರ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಾಗಣೆ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ವರ್ಗೀಕೃತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಚೀನಾದ ಕೈಸೇರಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸಂಸತ್ತು ಕೂಡ ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 1997 ರಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಬೀಜಿಂಗ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯನ್ನು ಚೀನಾವೇ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
F-35 ಜೆಟ್ನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ಸೈಬರ್ ಗೂಢಚಾರಿಕೆ
ಮೊದಲ F-35 ಲೈಟ್ನಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೈಟರ್ ಸುಮಾರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಟೆಕ್ಸಾಸ್ನಲ್ಲಿ ತಯಾರಾಯಿತು. ಕಾಂಗ್ರೆಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಇದುವರೆಗೆ 1,200 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಜಗತ್ತಿನ 19 ದೇಶಗಳು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿದೆ.
F-35 ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಐದನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಯುದ್ಧವಿಮಾನವಾಗಿದ್ದು, ಶತ್ರು ರಾಡಾರ್ಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ರಹಸ್ಯ ಲೇಪನಗಳು, ಸುಧಾರಿತ ಸಂವೇದಕಗಳು ಮತ್ತು ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಪೆಂಟಗನ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂಡಳಿಯ 2013 ರ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಚೀನಾದ ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಸೈಬರ್ ದಾಳಿಗಳ ಮೂಲಕ ಜಂಟಿ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಫೈಟರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪೆಂಟಗನ್ನ ಡಜನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಈ ಹಿಂದೆ ರಹಸ್ಯ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕದ್ದಿದ್ದರು.
ಫೌಂಡೇಶನ್ ಫಾರ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೆಮಾಕ್ರಸೀಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹಿರಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ ಬ್ರಾಡ್ಲಿ ಬೌಮನ್ ಪ್ರಕಾರ, F-35 ಅಮೆರಿಕದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮುಂದುವರಿದ ಫೈಟರ್ ಜೆಟ್. ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಕದ್ದಿರಬಹುದಾದ ರಹಸ್ಯಗಳ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪೆಂಟಗನ್ನ ತನಿಖೆಯು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ ಈ ಬಿಡಿಭಾಗಗಳು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ಗೆ ಹೇಗೆ ತಲುಪಿದವು ಎಂಬುದರ ಮೂಲವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದು ಮತ್ತು ಆ ಸರಕನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹಿಂಪಡೆಯುವುದರ ಮೇಲೆ ದೃಷ್ಠಿ ಇಟ್ಟಿದೆ.