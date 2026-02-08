ಕಳೆದ 4 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಷ್ಯಾ- ಉಕ್ರೇನ್ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯ ಹಾಡಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಜೂನ್ ತನಕ ಗಡುವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದೊಳಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ
ಶನಿವಾರ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಈ ಬೇಸಿಗೆ ಆರಂಭದೊಳಗೆ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಇಬ್ಬರಿಗೂ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಜೂನ್ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸುವಂತೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಗಡುವಿನೊಳಗೆ ಯುದ್ಧ ಕೊನೆಗೊಳಿಸದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆ
‘ಜೊತೆಗೆ ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯ ಸಂಬಂಧ ಮುಂದಿನ ಹಂತದ ತ್ರಿಪಕ್ಷೀಯ ಸಭೆಯನ್ನು ಮಿಯಾಮಿಯಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ’ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.