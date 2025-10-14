Trump Fumes at Time Magazine's Worst Photo Cover Despite Good Article ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯು ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಫೋಟೋವನ್ನು ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.14): ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಟ್ಟ ಕವರ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ತಾವು ನೋಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಫೋಟೋ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಸೋಮವಾರ ಟ್ರುತ್ ಸೋಶಿಯಲ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಟೈಮ್ ತಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಲೇಖನ ಬರೆದಿದೆ ಆದರೆ ಬಹುಶಃ ಇದುವರೆಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಕೂದಲು "ಮಾಯವಾಗಿದೆ", ನನ್ನ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ಕಿರೀಟದಂತೆ ಕಾಣುವ ವಿಚಿತ್ರ ತೇಲುವ ವಸ್ತು ಉಳಿದಿದೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. "ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಲೋ ಆಂಗಲ್ನಿಂದ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಕೆಟ್ಟ ಚಿತ್ರ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಚಿತ್ರವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ವಿಜಯವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು.
ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸಲಾಗಿದ್ದು, "ಅವರ ವಿಜಯೋತ್ಸವ" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಇದನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಎರಿಕ್ ಕೊರ್ಟೆಲ್ಸಾ ಬರೆದ ಈ ವಿವರವನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಜಯವೆಂದು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅನ್ನು ಹೊಗಳಿದ ಟೈಮ್ಸ್
"ದಿ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೀಲ್" ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಯಾವಾಗಲೂ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ ಬರೆದಿದೆ. ಅವರು 1987 ರಲ್ಲಿ ಆ ಹೆಸರಿನ ಪುಸ್ತಕವನ್ನೂ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.ಹಾಗಾಗಿ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಕಠಿಣ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಹಮಾಸ್ ನಡುವಿನ ಗಾಜಾ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ಯಾವುದೇ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ನ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾಗಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಇಬ್ಬರು ಜನರನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು: ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಆಗಿದ್ದ ನಂತರ ವಿಶೇಷ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಸ್ಟೀವ್ ವಿಟ್ಕಾಫ್ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಪ್ರಭಾವ ಹೊಂದಿರುವ ಅವರ ಅಳಿಯ ಜೇರೆಡ್ ಕುಶ್ನರ್.
ಈ ಇಸ್ರೇಲ್-ಹಮಾಸ್ ಒಪ್ಪಂದವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಾಧನೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆ ತರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಟೈಮ್ ಬರೆದಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಮ್ಮ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಪೋಪ್ ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರು. ನ್ಯೂಸ್ವೀಕ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಂತೆ ಟೈಮ್ ಸಾಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದರು. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಿದಾಗ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂತೋಷವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು, ಇದು ಒಂದು ಗೌರವ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಬೆಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದರು.
47 ಬಾರಿ ಟೈಮ್ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವ ಟ್ರಂಪ್
ಟ್ರಂಪ್ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ 47 ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಟೈಮ್ನ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅವರು ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ನಂತರ 2016 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು 2024 ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.
2017 ರಲ್ಲಿ, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತು. ಅಮೆರಿಕದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ರಿಚರ್ಡ್ ನಿಕ್ಸನ್ ಅವರು ಟೈಮ್ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 55 ಬಾರಿ ನಿಕ್ಸನ್ ಫೋಟೋ ಟೈಮ್ ಮುಖಪುಟದಲ್ಲಿತ್ತು.