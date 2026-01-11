ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ, ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನಾನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.11): ಕಳೆದ ಎರಡು ವಾರಗಳಿಂದ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರಿ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಗಳ ಆಯ್ಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ವಿವರಣೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಸರ್ಕಾರ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇರಾನ್ ಹಿಂದೆಂದೂ ಕಾಣದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಶನಿವಾರ ತಮ್ಮ ಟ್ರುಥ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ನಡುವೆ, ಇರಾನ್ ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಭಾನುವಾರ ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡೆಸುವ ದಾಳಿಗಳಿಗೆ ಇರಾನ್ ಬಲವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಟೆಹ್ರಾನ್ನ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಟೈಮ್ ನಿಯತಕಾಲಿಕೆಯು ಕನಿಷ್ಠ 217 ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಎಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ 2,600 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಸೇನಾನೆಲೆ, ಹಡಗಿನ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ: ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ಸರ್ಕಾರ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳು ದೇಶವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ಆವರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದರೆ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗುಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸುವುದಾಗಿ ಇರಾನ್ ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸಂಸತ್ತಿನ ಸ್ಪೀಕರ್ ಭಾನುವಾರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಆಕ್ರಮಿತ ಪ್ರದೇಶ, ಯುಎಸ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಹಡಗು ಸಾಗಣೆ ಎರಡೂ ನಮ್ಮ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಗುರಿಗಳಾಗಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಘರ್ ಗಾಲಿಬಾಫ್ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರು ಎಂದು ಇರಾನ್ ಟಿವಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ನಡೆದ ಅಶಾಂತಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭದ್ರತಾ ಪಡೆಗಳು ಬಂಧಿಸಿವೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿ (ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ), ಗಲಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದವರ ಗಮನಾರ್ಹ ಬಂಧನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ದೇವರು ಬಯಸಿದರೆ, ಕಾನೂನು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದ ನಂತರ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಅಹ್ಮದ್-ರೆಜಾ ರಾಡನ್ ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು AFP ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿಯ ಸೂಚನೆ ಹಿನ್ನಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಲರ್ಟ್ ಆದ ಇಸ್ರೇಲ್
ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಇರುವುದರಿಂದ ಇಸ್ರೇಲ್ ತೀವ್ರ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರದಲ್ಲಿದೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮೂಲಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಭದ್ರತಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ತಮ್ಮ ಜಾಗರೂಕತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ 12 ದಿನಗಳ ಯುದ್ಧವನ್ನು ನಡೆಸಿದವು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಇಸ್ರೇಲ್ನೊಂದಿಗೆ ಸಮನ್ವಯದಿಂದ ವೈಮಾನಿಕ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿತು. ಶನಿವಾರ, ಇಸ್ರೇಲ್ ಪ್ರಧಾನಿ ಬೆಂಜಮಿನ್ ನೆತನ್ಯಾಹು ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕೊ ರುಬಿಯೊ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದರು. ಈ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಕರೆಯನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸಿದರು ಆದರೆ ಚರ್ಚಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಲಿಲ್ಲ.