ಇಟಲಿಯ ಮೆಸ್ಸಿನಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಿಂದ ಖ್ಯಾತ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲೊ ಡ ಮೆಸ್ಸಿನಾ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ. ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇದಿಸಿ ಕಳ್ಳರು 'ಸ್ಯಾನ್ ಗ್ರೆಗೋರಿಯೊ ಪಾಲಿಪ್ಟಿಚ್' ಮತ್ತು 'ಪಿಯೆಟಾ' ದಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ದೋಚಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಸ್ಸಿನಾ (ಇಟಲಿ): ಇಟಲಿಯ ಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಫೆರಾಗೊಸ್ಟೊ' ರಜಾದಿನಗಳ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿನಾದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಿಂದ ಸಿಸಿಲಿಯನ್ ನವೋದಯ ಯುಗದ ಖ್ಯಾತ ವರ್ಣಚಿತ್ರಕಾರ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲೊ ಡ ಮೆಸ್ಸಿನಾ ಅವರ ನಾಲ್ಕು ಅಪರೂಪದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳು ಕಳುವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ. ಶನಿವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 10 ಗಂಟೆಯ ಸುಮಾರಿಗೆ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿದ ಕಳ್ಳರು, ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಭದ್ರತಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಗೂ ಅಲಾರಂಗಳನ್ನು ಬೈಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅಮೂಲ್ಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಕಳುವಾದ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳು:
ಕಳುವಾದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಲ್ಲಿ 1473 ರ ಕಾಲದ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ 'ಸ್ಯಾನ್ ಗ್ರೆಗೋರಿಯೊ ಪಾಲಿಪ್ಟಿಚ್' ಕೃತಿಯ ಐದು ಫಲಕಗಳ ಪೈಕಿ ಮೂರು ಫಲಕಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ 'ಪಿಯೆಟಾ' ಕಲಾಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ಜಿನ್ ಮೇರಿ ಮತ್ತು ಸತ್ತ ಕ್ರಿಸ್ತನನ್ನು ಚಿತ್ರಿಸುವ ಎರಡು ಬದಿಯ ಫಲಕವೂ ದರೋಡೆಯಾಗಿದೆ. ಇಟಾಲಿಯನ್ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆ 'ಲಾಪ್ರೆಸ್' ಪ್ರಕಾರ, ಎರಡನೆಯ ಕಲಾಕೃತಿಯನ್ನು ಸಶಸ್ತ್ರ ಪ್ರದರ್ಶನ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೆಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಬಲವಂತವಾಗಿ ತೆಗೆಯಲಾಗಿದೆ.
ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಮಾರಿಸಾ ಮರ್ಕ್ಯುರಿಯೊ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ನಡೆದ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ತೀವ್ರ ಆಘಾತವಾಗಿದೆ. ಕಳುವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಆಂಟೊನೆಲ್ಲೊ ಅವರ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ಹಾಗೂ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಕಲಾಕೃತಿಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಇದು ನಮ್ಮ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ನಗರ ಹಾಗೂ ಇಡೀ ಕಲಾ ಜಗತ್ತಿಗೆ ತುಂಬಲಾರದ ಅಪಾರ ನಷ್ಟ, ಎಂದು ವಿಷಾದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ತನಿಖಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಸಂಗ್ರಹಾಲಯವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಮುಚ್ಚಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಂಟೊನೆಲ್ಲೊ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ:
ಆಂಟೊನೆಲ್ಲೊ ಅವರ ವರ್ಣಚಿತ್ರಗಳಿಗೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಳೆದ ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಇಟಲಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅವರ 'ಎಸೆ ಹೋಮೋ' ಎಂಬ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಯ ವರ್ಣಚಿತ್ರವನ್ನು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಸೋಥೆಬಿಸ್ ಹರಾಜು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ 14.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಕೊಟ್ಟು ಖರೀದಿಸಿತ್ತು.
ಕಲಾ-ಅಪರಾಧ ವಿಶ್ಲೇಷಕಿ ಲಿಂಡಾ ಆಲ್ಬರ್ಟ್ಸನ್ 'ಲಾ ರಿಪಬ್ಲಿಕಾ' ಪತ್ರಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಂತಹ ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಕದಿಯುವುದು ಸುಲಭವಾದರೂ, ಅವು ತಕ್ಷಣ ಗುರುತಿಸಲ್ಪಡುವುದರಿಂದ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಪರಾಧಿಗಳು ಇಂತಹ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇತರ ಅಕ್ರಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಮೀನಾಗಿ (Collateral) ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಕಲಾಕೃತಿಗಳ ಕಳ್ಳತನ:
ರೆನೊಯಿರ್, ಪಾಲ್ ಸೆಜಾನ್ನೆ ಮತ್ತು ಹೆನ್ರಿ ಮ್ಯಾಟಿಸ್ಸೆ ಅವರ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಯುರೋ ಮೌಲ್ಯದ ಮೂರು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕಲಾಕೃತಿಗಳನ್ನು ಇಟಾಲಿಯನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮರುಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಘೋಷಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ದರೋಡೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಮಾರ್ಚ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಪರ್ಮಾದ ಮ್ಯಾಗ್ನಾನಿ ರೊಕ್ಕಾ ಫೌಂಡೇಶನ್ನಿಂದ ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ರೆನೊಯಿರ್ ಅವರ "ಫಿಶ್", ಸೆಜಾನ್ನೆ ಅವರ ಸ್ಟಿಲ್ ಲೈಫ್ ವಿತ್ ಚೆರ್ರಿಸ್ ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಟಿಸ್ಸೆ ಅವರ ಒಡಾಲಿಸ್ಕ್ ಆನ್ ದಿ ಟೆರೇಸ್ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾರಬಿನಿಯೇರಿ ಕಲಾ ಚೇತರಿಕೆ ತಂಡವು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿದ್ದು, ಸದ್ಯ ಮೆಸ್ಸಿನಾ ಕಳವು ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ತೀವ್ರಗೊಂಡಿದೆ.