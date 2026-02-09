ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ಡಲ್ಲಾಸ್‌ನ ಮಾಲ್‌ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ ಸಂಸದ ಬ್ರಾಂಡನ್ ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್‌: ಅಮೆರಿಕದ ಕೆಲ ಭಾಗಗಳು, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಟೆಕ್ಸಾಸ್‌ನ ಡಲ್ಲಾಸ್‌ನ ಮಾಲ್‌ಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್‌ ಸಂಸದ ಬ್ರಾಂಡನ್ ಗಿಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್‌

ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಗಿಲ್‌, ‘ಅಮೆರಿಕದ ಹಲವು ಕಡೆ ಮಸೀದಿಗಳು ಒಂದರಮೇಲೊಂದರಂತೆ ತಲೆಯೆತ್ತುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಲ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋದರೆ ನೀವು ಡಲ್ಲಾಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರೋ ಅಥವಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿದ್ದೀರೋ ಎಂದು ತಿಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ.

ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಲಸೆಯು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ

ನಾವು ತಿಳಿದಿರುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಸಾಮೂಹಿಕ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ವಲಸೆಯು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.ತಲೆತಲೆ ಮಾರುಗಳಿಂದ ನಾವು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ವರ್ಗ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಗದಲ್ಲೆಲ್ಲಾ ಇದೀಗ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಮಸೀದಿಗಳು ತಲೆ ಎತ್ತಿವೆ ಎಂದು ನನ್ನ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಜನರು ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

Related Articles

Related image1
ಭಾರತ ಸೋಲಿಸುವುದಿರಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಶಿಶು ನೆದರ್‌ಲೆಂಡ್‌ ಎದುರು ಪರದಾಡಿ ಗೆದ್ದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ!
Related image2
'ಬರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಯೂ-ಟರ್ನ್ ಹೊಡೆಯುತ್ತೆ'; ಭಾರತ-ಪಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯೋದು ಪಕ್ಕಾ ಎಂದ ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾ ಮಾಜಿ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗ!