ತಮ್ಮ 60ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ (BNP) ನಾಯಕ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ 17 ವರ್ಷಗಳ ವನವಾಸ ಮುಗಿಸಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಉತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ಮಾಡುವ' ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ 17 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದ ಈ ದೇಶದ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿಯಲು ಅವರು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಬಲ ರಾಜಕೀಯ ರಾಜವಂಶದ ಕುಡಿ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಇದೀಗ ಕೊನೆಗೂ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. 60 ವರ್ಷದ ಈ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನ್ಯಾಷನಲಿಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟಿ (BNP) ನಾಯಕ, 'ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ' ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ 17 ಕೋಟಿ ಜನರ ದೇಶದ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ಉಕ್ಕಿನ ಹಿಡಿತದ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಉರುಳಿಸಿದ ಮಾರಣಾಂತಿಕ ದಂಗೆಯ ಒಂದೂವರೆ ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಸಂಸದೀಯ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪಕ್ಷ 'ಭರ್ಜರಿ ಜಯ' ಸಾಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಬಿಎನ್ಪಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ಇನ್ನೂ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಅಮೆರಿಕ ಈಗಾಗಲೇ ತಾರಿಕ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರ 'ಐತಿಹಾಸಿಕ' ಗೆಲುವಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದೆ.
ಈ ಗೆಲುವು, ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ವನವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದು, ಕಳೆದ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ತಿರುವು ಎಂದೇ ಹೇಳಬಹುದು.
ತಾರಿಕ್ ಜಿಯಾ ಎಂದೇ ಚಿರಪರಿಚಿತರಾಗಿರುವ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜೀವನದ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲೂ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ರಾಜಕೀಯ ಹೆಸರಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
1981ರಲ್ಲಿ ಅವರ ತಂದೆ, ಅಂದಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹತ್ಯೆಯಾದಾಗ ತಾರಿಕ್ಗೆ ಕೇವಲ 15 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು.
ತಾರಿಕ್ ಅವರ ತಾಯಿ, ಮೂರು ಬಾರಿ ಪ್ರಧಾನಿಯಾಗಿದ್ದ ಮತ್ತು ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ಬಾಂಗ್ಲಾ ರಾಜಕೀಯದ ಪ್ರಬಲ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ, ಮಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 80ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು.
'ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ'
ಚುನಾವಣೆಗೆ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಮೊದಲು ಎಎಫ್ಪಿ ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರೆಹಮಾನ್, ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರು.
'ಅವರು ಅವರೇ, ನಾನು ನಾನೇ. ಅವರಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಾನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ, ದಿವಂಗತ ಪೋಷಕರ ಚಿನ್ನದ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಭಾವಚಿತ್ರಗಳ ಕೆಳಗೆ ಕುಳಿತು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಾಗ ಉಂಟಾದ 'ಮಿಶ್ರ ಭಾವನೆ'ಗಳನ್ನು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು. ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಮರಳಿದ ಸಂತೋಷ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ, ತಾಯಿಯ ಸಾವಿನ ದುಃಖ ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಅವರನ್ನು ಆವರಿಸಿತ್ತು.
'ಇದು ನನ್ನ ದೇಶ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿಯೇ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆದಿದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ, ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಅದು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು, ಎಂದರು.
ಆದರೆ, ಆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆಚರಿಸುವ ಬದಲು, ತೀವ್ರ ನಿಗಾ ಘಟಕದಲ್ಲಿದ್ದ ತಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಬೇಕಾಯಿತು.
'ಇಷ್ಟು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಮಗ ತನ್ನ ತಾಯಿಯನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ನನಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ," ಎಂದು ಅವರು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಢಾಕಾಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಅವರು ಬಿಎನ್ಪಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ದುಃಖದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಈ ರಾಜಕೀಯ ವಾರಸುದಾರ ವೇದಿಕೆ ಏರಿ, ಮೈಕ್ ಹಿಡಿದು, ಬೃಹತ್ ಜನಸಮೂಹವನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.
'ಅನೇಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿ'
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶವು ಪೂರ್ವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವಾಗಿದ್ದಾಗ ಜನಿಸಿದ ಅವರು, 1971ರ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕೆಲಕಾಲ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಅವರ ಪಕ್ಷವು ಅವರನ್ನು 'ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಯುದ್ಧ ಕೈದಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತದೆ.
1975ರ ದಂಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಶೇಖ್ ಹಸೀನಾ ಅವರ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಮುಜಿಬುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಹತ್ಯೆಯಾದ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ನಂತರ, ಸೇನಾ ಕಮಾಂಡರ್ ಆಗಿದ್ದ ಅವರ ತಂದೆ ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಪ್ರಭಾವ ಗಳಿಸಿದರು.
ಈ ಘಟನೆಯು ಎರಡು ಕುಟುಂಬಗಳ ನಡುವೆ ದಶಕಗಳ ಕಾಲ ದೇಶದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿತು. 1981ರಲ್ಲಿ ಜಿಯಾವುರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರನ್ನೂ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ತಾಯಿ ಖಲೀದಾ ಜಿಯಾ ದೇಶದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಧಾನಿಯಾದಾಗ, ತಾರಿಕ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನೆರಳಿನಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದರು. ಖಲೀದಾ ಮತ್ತು ಹಸೀನಾ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಕಹಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಿದ್ದರು.
'ಅವರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೆ. ಹೀಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ನಾನು ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡೆ' ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಆದರೆ, ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಜೀವನವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರ ದುರುಪಯೋಗದ ಆರೋಪಗಳಿಂದಲೂ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ.
2006ರ ಅಮೆರಿಕ ರಾಯಭಾರ ಕಚೇರಿಯ ಕೇಬಲ್ ಒಂದು, ಅವರು 'ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಅನೇಕರನ್ನು ಹೆದರಿಸುತ್ತಾರೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ಇತರ ಕೇಬಲ್ಗಳು ಅವರನ್ನು 'ಕಳ್ಳರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ರಾಜಕೀಯದ ಸಂಕೇತ' ಮತ್ತು 'ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟ' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದವು.
2007ರಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧನಕ್ಕೊಳಗಾದಾಗ, ತಮ್ಮನ್ನು ಬಂಧನದಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಹಿಂಸೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ರೆಹಮಾನ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
2008ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಲಂಡನ್ಗೆ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾದವು. ಆದರೆ, ಅವರು ಎಲ್ಲಾ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದು, ಅವು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಎಂದು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ, ತಾವು ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಎಎಫ್ಪಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಯಾವುದಾದರೂ ಅನಪೇಕ್ಷಿತ ತಪ್ಪುಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ವಿಷಾದಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಹಸೀನಾ ಅವರ ಪತನದ ನಂತರ, 2004ರಲ್ಲಿ ಹಸೀನಾ ಅವರ ರ್ಯಾಲಿಯ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಗ್ರೆನೇಡ್ ದಾಳಿ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಜೀವಾವಧಿ ಶಿಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ಖುಲಾಸೆಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಆರೋಪವನ್ನು ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಲೇ ಬಂದಿದ್ದರು.
ಹೃದ್ರೋಗ ತಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಿರುವ ಮತ್ತು ವಕೀಲೆಯಾಗಿರುವ ಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಅವರು, ಬ್ರಿಟನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಂತ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ನಾಟಕೀಯ ವಾಪಸಾತಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕ ವೀರ ಸ್ವಾಗತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬದಲಾಯಿಸಿತು. ಅವರ ಜೊತೆಗಿದ್ದ 'ಜೆಬು' ಎಂಬ ಶುಂಠಿ ಬಣ್ಣದ ಬೆಕ್ಕು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು.
ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರವು 'ನಾಶಮಾಡಿದ' ದೇಶವನ್ನು ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯವು 'ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದು' ಎಂದು ಅವರು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
