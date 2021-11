Covid Crisis: ದ. ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಳಿ ಪತ್ತೆ, ಭಾರೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ವೈರಸ್!

ಜೋಹಾನ್ಸ್‌ಬರ್ಗ್(ನ.25): ಕೋವಿಡ್ -19 (Covid 19) ಎಂಬ ಮಹಾಮಾರಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಗತ್ತನ್ನು ಕಾಡಲಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಜರ್ಮನಿ (Germany) ಸೇರಿ ಯೂರೋಪ್‌ನ ಐದು ರಾ‍ಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ದಾಟಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಲಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಅಬ್ಬರ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳೂ ದಟ್ಟವಾಗಿವೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ (Europe) ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ಇದೀಗ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (South Africa) ಮತ್ತು ಬೋಟ್ಸ್ವಾನಾದಲ್ಲಿ (Botswana) ಹೊಸ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ. ವೈರಸ್‌ನ ಈ ಹೊಸ ತಳಿ ಪ್ರಪಂಚದ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಚಿಂತೆಗೀಡು ಮಾಡಿದೆ. ಗುರುವಾರ, ವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ವುಚಾರವಾಗಿ ವಿಚಾರ ಮಂಥನ ನಡೆದಿದೆ.

ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ ಈ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿ ತಳಿ

ಯುಸಿಎಲ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ (UCL Genetics Institute) ನಿರ್ದೇಶಕ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಬಲೂಕ್ಸ್ (Francois Balloux), ಬಿ.1.1529 (ಬಿ.1.1529) ಹೆಸರಿನ ವೈರಸ್ ಹೊಸ ತಳಿಯ ವೈರಸ್ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮಾಧ್ಯಮ ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವೈರಸ್‌ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎಚ್‌ಐವಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೋಂಕನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ.

ನಿರ್ದೇಶಕ ಫ್ರಾಂಕೋಯಿಸ್ ಬಲೂಕ್ಸ್ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಷ್ಟು ಹರಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜು ಮಾಡುವುದು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಬೇಕು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆವರ್ತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸದ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ 22 ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರಿತ ಪ್ರಕರಣಗಳು ವರದಿಯಾಗಿವೆ

ಇಂತಹ 22 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಫಾರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕಬಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. NICD ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಆಡ್ರಿಯನ್ ಪುರೆನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ರೂಪಾಂತರವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಆಶ್ಚರ್ಯವೇನಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸೀಮಿತ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೇವೆ, ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅದು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ನಮ್ಮ ತಜ್ಞರು ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಕಣ್ಗಾವಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಹಳ ದೂರ ಸಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರಗಳು ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ಇರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹೊಸತಳಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲು ಮುಂದಿನ ವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಆಫ್ರಿಕಾ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದವು.

ಯೂರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಆತಂಕ, ಮತ್ತೆ 7 ಲಕ್ಷ ಸಾವು ಸಂಭವ- WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ!

ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಕೊರೊನಾವೈರಸ್ (Covid cases In Europe) ಪ್ರಕರಣಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಉನ್ನತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ, ವಿಶ್ವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಸ್ಥೆ (World Health Organisation) ಮತ್ತು ತಜ್ಞರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಿದೆ. ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಾ ಹೋದರೆ, ಯುರೋಪ್‌ನಲ್ಲಿ (Europe) ಕೋವಿಡ್ -19 ನಿಂದ 7 ಲಕ್ಷ ಸಾವುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಎಂದು WHO ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದೆ. WHO ಯುರೋಪ್ ಕಚೇರಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿನ 53 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂಬರುವ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದ ಏಳು ಲಕ್ಷ ಜನರು ಸಾಯಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಸೋಂಕಿನಿಂದ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರ ಒಟ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆ ಎರಡು ಮಿಲಿಯನ್‌ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.

WHO ಯುರೋಪ್ ಕಚೇರಿಯು ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್‌ನ (Denmark) ರಾಜಧಾನಿ ಕೋಪನ್‌ಹೇಗನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೋಂಕಿನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವ ಲಸಿಕೆಗಳ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಸಂಸ್ಥೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ. ದುರ್ಬಲ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು, 60 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಜನರು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಅತ್ಯಂತ ದುರ್ಬಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಲಸಿಕೆಯ ಬೂಸ್ಟರ್ ಡೋಸ್ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.