ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ನದಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜನರಿಗೆ ಶುದ್ಧ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಸಿಹಿನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವ ಡೀಸಾಲಿನೇಷನ್ ಘಟಕಗಳು ಈ ಮರುಭೂಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಜೀವನಾಡಿಯಾಗಿವೆ.
ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಎಂದರೆ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಾಗುವುದು ವಿಶಾಲವಾದ ಮರುಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಸುಡುವ ಬಿಸಿಲು. ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಶಾಶ್ವತ ನದಿ ಹರಿಯುವುದಿಲ್ಲ; ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಬೀಳುವ ಮಳೆಯ ಪ್ರಮಾಣವೂ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ. ಇಂತಹ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನದ ನಡುವೆಯೂ ಅಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಸುಮಾರು 3.7 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಲಮೂಲಗಳು ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮರುಭೂಮಿ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇದು ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಅನೇಕರಿಗೆ ಕುತೂಹಲ ಮೂಡಿಸುವ ವಿಚಾರವಾಗಿದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಬೃಹತ್ ಯೋಜನೆಗಳೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿ ಬದಲಾವಣೆ
ತಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರ ಮತ್ತು ಪರ್ಷಿಯನ್ ಗಲ್ಫ್ ಕರಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ 'ಡೀಸಾಲಿನೇಷನ್' (Desalination) ಘಟಕಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬೃಹತ್ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಮುದ್ರದ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿ ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾದ ಸಿಹಿನೀರನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ 'ರಿವರ್ಸ್ ಆಸ್ಮೋಸಿಸ್' (RO) ಸೇರಿದಂತೆ ಸುಧಾರಿತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಉಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಇತರ ಕಲ್ಮಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದೆ. ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಭಾಗ ಈ ಡೀಸಾಲಿನೇಷನ್ ಘಟಕಗಳಿಂದಲೇ ಪೂರೈಕೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚ, ಸೌರಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ
ಸಮುದ್ರದ ನೀರನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಜನರ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸೌದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ:
ದೂರದ ನಗರಗಳಿಗೆ ಪೈಪ್ಲೈನ್: ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನೀರನ್ನು ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ರಿಯಾದ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖ ನಗರಗಳಿಗೆ ಬೃಹತ್ ಪೈಪ್ಲೈನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ರವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸೌರಶಕ್ತಿಯ ಬಳಕೆ: ನಿರ್ವಹಣಾ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಹೊಸ ಘಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಸೌರಶಕ್ತಿ (Solar Energy) ಬಳಕೆಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಂತರ್ಜಲ ಮತ್ತು ಮರುಬಳಕೆ: ಡೀಸಾಲಿನೇಷನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಲವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಸಿದ ನೀರನ್ನು ಮರುಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿ ಕೃಷಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗೆ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೂಲಕ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಜಲ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.