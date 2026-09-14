ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಪವಿತ್ರ ನಗರ ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುರೇನಿಯಂ ಮತ್ತು ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಮತ್ತು ದೇಶದ 'ವಿಷನ್ 2030' ಯೋಜನೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಹತ್ವ ಪಡೆದಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.14): ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯ (Middle East) ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಯುದ್ಧ ಹಾಗೂ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ನೆಲೆಸಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಭಾರಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಪವಿತ್ರ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಮದೀನಾ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದ ಯುರೇನಿಯಂ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅದಿರು ಹಾಗೂ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು (Rare Earth Minerals) ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ ಎಂದು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಇಂಧನ ಸಚಿವ ರಾಜಕುಮಾರ ಅಬ್ದುಲಝೀಝ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ (Prince Abdulaziz bin Salman) ಸೋಮವಾರ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಅರಬ್ ನ್ಯೂಸ್' ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಧನ ಸಚಿವ ಅಬ್ದುಲಝೀಝ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಮಾತನಾಡಿ, "ಮದೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ‘ಜಬಲ್ ಸಯ್ಯಿದ್’ (Jabal Sayid) ಯೋಜನಾ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾದ ಭೂವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 110 ಮಿಲಿಯನ್ (11 ಕೋಟಿ) ಟನ್ನಷ್ಟು ಬೃಹತ್ ಅದಿರು ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜ ಧಾತುಗಳು ಹಾಗೂ ಯುರೇನಿಯಂನ ಅತ್ಯಂತ ಭರವಸೆಯ ಸಾಂದ್ರತೆ ಇರುವುದು ದೃಢಪಟ್ಟಿದೆ" ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇಸ್ಲಾಂನ ಪವಿತ್ರ ನಗರಿ ಮದೀನಾ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಿಯೋ-ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್
ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಾದ ಮೆಕ್ಕಾ ಹಾಗೂ ಮದೀನಾಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾಗೆ ಈ ಯುರೇನಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಪ್ರವಾದಿ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅವರು ಕ್ರಿ.ಶ 622 ರಲ್ಲಿ ಮೆಕ್ಕಾದಿಂದ ಮದೀನಾಗೆ ವಲಸೆ ಬಂದಿದ್ದರು. ತದನಂತರ ಮದೀನಾ ಇಸ್ಲಾಂನ ಮೂಲ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಿತು.
ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತೀವ್ರ ಉದ್ವಿಗ್ನವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳಿಗೆ ಜಾಗ ನೀಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾವನ್ನು ಇರಾನ್ ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಯೆಮೆನ್ನಲ್ಲಿ ಬಲಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಹೌತಿ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಪಡೆಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಕೆಂಪು ಸಮುದ್ರದ (Red Sea) ನೌಕಾಯಾನ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ತಡೆಯೊಡ್ಡಿವೆ.
ಇರಾನ್ನ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಧ್ವಂಸಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ಸದ್ಯ ಯುದ್ಧದ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಅಣು ಯೋಜನೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಶಾಂತಿಯುತ ನಾಗರಿಕ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸುನ್ನಿ ಪ್ರಭಾವಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ಶಿಯಾ ಪ್ರಭಾವದ ಇರಾನ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಶಕ್ತಿ ಸಮತೋಲನ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಇಂಧನ ವೈವಿಧ್ಯೀಕರಣ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ-ಸೌದಿ ಅಣು ಒಪ್ಪಂದ
ಅರಬ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿರುವ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ತನ್ನ ತೈಲ ಆಧಾರಿತ ಜಿಡಿಪಿಯನ್ನು ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಮೂಲಗಳಿಗೆ ವೈವಿಧ್ಯಗೊಳಿಸಲು ನಿರಂತರ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ತನ್ನ ‘ವಿಷನ್ 2030’ (Vision 2030) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ದೇಶದೊಳಗೇ ಯುರೇನಿಯಂ ಹೊರತೆಗೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಮದೀನಾದಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಯುರೇನಿಯಂ ನಿಕ್ಷೇಪ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಇತ್ತೀಚೆಗಷ್ಟೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ನಡುವೆ ನಾಗರಿಕ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳು ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ರಕ್ಷಣಾ ಒಪ್ಪಂದದೊಂದಿಗೆ ಈ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೂ ಅಂತಿಮ ಮುದ್ರೆ ಒತ್ತಿದ್ದವು. ಇದನ್ನು "ದಶಕಗಳ ಕಾಲಾವಧಿಯ, ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಈ ಒಪ್ಪಂದದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಕಂಪನಿಗಳು ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ನಾಗರಿಕ ಅಣುಶಕ್ತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ನೆರವಾಗಲಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಅಮೆರಿಕದ ಯಾವುದೇ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅಥವಾ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ ತನ್ನ ಸ್ವಂತ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೇ ಯುರೇನಿಯಂ ಅನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸುವ (Enrichment) ಆಯ್ಕೆಯನ್ನೂ ಈ ಒಪ್ಪಂದ ಒದಗಿಸಿದೆ.