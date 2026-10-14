ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂಬಂತೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಮಾನವಾಕಾರದ ರೋಬೋಟ್ನಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಎಷ್ಟೇ ಮುಂದುವರಿದರೂ ಅದನ್ನು ಬಳಸುವವರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಇದಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂಬಂತೆ ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯೊಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕಿಯೊಬ್ಬಳಿಗೆ ಮಾನವಾಕಾರದ ರೋಬೋಟ್ನಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಿದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಿದ್ದು, ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಜರ್ಮನಿಯ ಕಲೋನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಘಟನೆ
ಜರ್ಮನಿಯ ಕಲೋನ್ ನಗರದ ಫಾಸ್ಟ್ಫುಡ್ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ವೊಂದರ ಸಮೀಪ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಪ್ರಕಾರ, ಮಾನವಾಕಾರದ ರೋಬೋಟ್ ಬಾಲಕಿಯ ಹಿಂಭಾಗವನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಅಶ್ಲೀಲ ಸನ್ನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈ ರೋಬೋಟ್ನ ಮಾಲೀಕ ಎನ್ನಲಾದ 16 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಮತ್ತು ಆತನ 19 ವರ್ಷದ ಸಹಚರ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಲೈವ್ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಆರೋಪವೂ ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ರೋಬೋಟ್ ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದ ಪೊಲೀಸರು
ಘಟನೆಯ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿದ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ರೋಬೋಟ್ ಅನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನೂ ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರೋಬೋಟ್ನ ಚಲನೆಗಳು ಮೊದಲೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಂ ಮಾಡಿದ್ದವೇ ಅಥವಾ ಯುವಕರು ಅದನ್ನು ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಯುವಕರ ವಿರುದ್ಧ ಇನ್ನೂ ಆರೋಪಪಟ್ಟಿ ಸಲ್ಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ
ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ 16 ಮತ್ತು 19 ವರ್ಷದ ಇಬ್ಬರು ಯುವಕರು ಶಂಕಿತರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ತನಿಖೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ, ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈವರೆಗೆ ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರೋಪ ಹೊರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಘಟನೆಯ ವಿಡಿಯೊಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಹಾಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಆಕೆಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ನೋವುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ದುರ್ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೋಬೋಟಿಕ್ಸ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಇಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮತ್ತೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ರೋಬೋಟ್ ಸ್ವತಃ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಬೇಕಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆ, ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗೌರವದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ.