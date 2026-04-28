ಚೀನಾ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್, ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ದಾಳಿ ನಡೆದರೆ, ತಡೆಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಪೆಂಟಗನ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೋಪ ಸರಿಪಡಿಸಲು 185 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚದ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್' ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಚೀನಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಸೇನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಆತಂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಲೋಪವೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್(Hypersonic missile) ಅಥವಾ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳಂತಹ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಶಕ್ತಿ ಸದ್ಯದ ನಮ್ಮ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಪೆಂಟಗನ್ನ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ, 2027ರ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದ ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಮತ್ತು ಸೇನಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಚೀನಾ, ರಷ್ಯಾ, ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಿಂದ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು. 'ಶತ್ರುಗಳು ಈಗ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ-ಶ್ರೇಣಿಯ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳಂತಹ ಹೊಸ ಅಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ನೇರ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಲ್ಲವು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್' ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚದ ಪ್ರಸ್ತಾಪ
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ, ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪೆಂಟಗನ್ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ಬಹು-ಪದರದ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 175 ರಿಂದ 185 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಗೆ 1.5 ಟ್ರಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಬಜೆಟ್ಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯಲು ಯುದ್ಧ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಸೆನೆಟ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಸೇವೆಗಳ ಉಪಸಮಿತಿಯ ಮುಂದೆ ಹಾಜರಾಗಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ದಿ ಹಿಲ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಸೋಮವಾರದ ಸೆನೆಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ನೀತಿ ವಿಭಾಗದ ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಮಾರ್ಕ್ ಜೆ. ಬರ್ಕೋವಿಟ್ಜ್, 'ಸದ್ಯ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಇಂತಹ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವುದು ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ದಾಳಿಗಳನ್ನು ತಡೆಯಬಲ್ಲ, ಒಂದೇ ಪದರದ ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾತ್ರ. ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತುಂಬಾ ಸೀಮಿತವಾಗಿದೆ. ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಅಥವಾ ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳ ವಿರುದ್ಧ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರಕ್ಷಣೆಯಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಚೀನಾದಂತಹ ದೇಶಗಳು ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಅಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ, ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಿಂದುಳಿದಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಬರ್ಕೋವಿಟ್ಜ್ ಅವರ ಹೇಳಿಕೆ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು, ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್' ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಆಧಾರಿತ ಸೆನ್ಸರ್ಗಳು, ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗಳು, ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಚಾಲಿತ ಕಮಾಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗಳು ಮತ್ತು ಲೇಸರ್ನಂತಹ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಡ್ರೋನ್ಗಳು, ಕ್ರೂಸ್ ಮಿಸೈಲ್ಗಳು, ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳಂತಹ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಯುಎಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಫೋರ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಮೈಕೆಲ್ ಎ. ಗ್ಯುಟ್ಲಿನ್, ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಇದ್ದ ಭರವಸೆ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಇಂದು ನಮ್ಮ ನೆಲ ದಾಳಿಗೆ ತೆರೆದುಕೊಂಡಿದೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ ಎಂದು ಶಾಸಕರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 175 ರಿಂದ 185 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ವೆಚ್ಚವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದ ಸವಾಲುಗಳು
ಈ ವಿಚಾರಣೆಯು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕೈಗಾರಿಕಾ ವಲಯದಲ್ಲಿನ ಆಳವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿತು. ಯುಎಸ್ ಮಿಸೈಲ್ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ನಿರ್ದೇಶಕ, ಲೆಫ್ಟಿನೆಂಟ್ ಜನರಲ್ ಹೀತ್ ಎ. ಕಾಲಿನ್ಸ್, 'ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಡಿಮೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿರುವುದರಿಂದ ದೇಶವು 'ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆ' ಎದುರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ಸೆಪ್ಟರ್ಗಳನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ತೀವ್ರವಾದ ಯುದ್ಧದ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದರು. ಪೂರೈಕೆ ಸರಪಳಿಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿನ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬೇಕೆಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಶಾಸಕರು ಸೂಚಿಸಿದರು. ಈ ಯುದ್ಧಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಡ್ರೋನ್ಗಳು ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿವೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು.
ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಚರ್ಚೆಗಳು
ಸೋಮವಾರದ ಸೆನೆಟ್ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್' ಯೋಜನೆಗೆ ಹಣ ಒದಗಿಸುವ ಮಾದರಿಯು ಟೀಕೆಗೆ ಗುರಿಯಾಯಿತು. ಯುಎಸ್ ಸೆನೆಟರ್ ಆಂಗಸ್ ಕಿಂಗ್, ಬಜೆಟ್ ಒಪ್ಪಂದದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ, ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು. ಹಾಗಾದರೆ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು 150 ರಿಂದ 300 ಬಿಲಿಯನ್ ಡಾಲರ್ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತು 'ಸರಿ, ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಚೆಕ್ ಬರೆಯುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಹೇಳಬೇಕೇ?' ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಪೆಂಟಗನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಬೆದರಿಕೆಗಳಿಗೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲು ಈ ವಿಧಾನವು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದು ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರದ ಮೇಲಿನ ಚರ್ಚೆ
ಶೀತಲ ಸಮರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ರಕ್ಷಣಾ ಕವಚವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರ (deterrence) ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಸಮಗ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣೆ ಏಕೆ ಬೇಕು? ಎಂದು ಕಿಂಗ್ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, 'ಭದ್ರತಾ ಪರಿಸರವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಅಣ್ವಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಿವೆ. ಅಮೆರಿಕ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೇವಲ ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬದಲಾಗಿ, ಬೆದರಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಕ್ರಿಯ ರಕ್ಷಣೆ ಎರಡರ ಮಿಶ್ರಣದತ್ತ ಸಾಗಬೇಕು ಎಂದು ವಾದಿಸಿದರು.
ಚೀನಾ: 'ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿ'
ಈ ಚರ್ಚೆಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಚೀನಾದ ಹೆಸರು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಕೇಳಿಬಂತು. ಅಮೆರಿಕದ ಸೇನೆಯ 'ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿ' (pacing competitor) ಎಂದು ಚೀನಾವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಬಣ್ಣಿಸಿದರು. ಚೀನಾದ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಶಸ್ತ್ರಾಗಾರ, ಸೈಬರ್ ಮತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿನ ಅದರ ಪ್ರಗತಿಯು ಅಮೆರಿಕದ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ, ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದರು.
'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್' ಯೋಜನೆಯು ಶತ್ರುಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಬೆದರಿಕೆ ತಂತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಮ್ಮ ತಂತ್ರ ವಿಫಲವಾದರೆ, ಇದು ಜೀವಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಾನಿಯನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. 'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್'ನ ವೆಚ್ಚವು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮ್ಮ ನಾಗರಿಕರ ಜೀವ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸಮಗ್ರತೆಯಂತಹ ಅಮೂಲ್ಯ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ಅಗತ್ಯವಾದ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ನೆಲವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಅಪಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚೀನಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಪರ್ಧಿ. ನಾವು ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಚೀನಾವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೇವೆ" ಎಂದು ಬರ್ಕೋವಿಟ್ಜ್ ತಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು.
ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಬಲವರ್ಧನೆ
'ಗೋಲ್ಡನ್ ಡೋಮ್' ಜೊತೆಗೆ, ಅಮೆರಿಕವು ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಏಜಿಸ್ ಕಾಂಬ್ಯಾಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೊಂದಿದ ಅರ್ಲೀ ಬರ್ಕ್-ಕ್ಲಾಸ್ ಯುದ್ಧನೌಕೆಗಳು, ಹಾಗೆಯೇ THAAD ಮತ್ತು ಪೇಟ್ರಿಯಾಟ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳಂತಹ ಭೂ-ಆಧಾರಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ಸಮಗ್ರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಭಾಗವಾಗಿವೆ. ದೇಶೀಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನವೀಕರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಡೋ-ಪೆಸಿಫಿಕ್ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ನಿಲುವು ಹೊಂದುವುದು, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಬೆದರಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದರು.
