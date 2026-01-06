ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಳೆದುಹೋದ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ಪಿಆರ್ ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಮೇಜ್ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಹಣವನ್ನು ನೀರಿನಂತೆ ಸುರಿಯುತ್ತಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಪಿಆರ್ ಕಂಪನಿಗಳ ಹೆಗಲೇರಿದ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ
ಅಮೆರಿಕದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆದುಹೋದ ತನ್ನ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಬೃಹತ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ (PR) ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಪಡೆದಿದೆ. 'ಒನ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಮೀಡಿಯಾ'ದಂತಹ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಭಾವಿ ಲಾಬಿಗಾರರು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಒಂದು 'ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರ' ಎಂಬಂತೆ ಬಿಂಬಿಸುವುದು ಈ ಕಂಪನಿಗಳ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
ಯುಎಸ್ ಟುಡೇ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಪೇಡ್ ನ್ಯೂಸ್' ಹಾವಳಿ!
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ಪತ್ರಿಕೆ 'ಯುಎಸ್ ಟುಡೇ' (US Today) ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿತ್ತು. 'ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದೆ' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಡಿ ಆರ್ಥಿಕ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ರಫ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅಸಲಿಗೆ ಇದು ಸ್ವತಂತ್ರ ವರದಿಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹಣ ನೀಡಿ ಹಾಕಿಸಲಾದ 'ಪ್ರಾಯೋಜಿತ ಸುದ್ದಿ' (Sponsored News) ಎಂಬುದು ಸಾಬೀತಾಗಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಸುಳ್ಳು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಅಮೆರಿಕನ್ನರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚುವ ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬದ ಹೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಾಕ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ಆಮಿಷ
ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತದ ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಪರೂಪದ ಖನಿಜಗಳು ಮತ್ತು ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳ ಗಣಿಗಾರಿಕೆಗೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಟ್ರಂಪ್ ಕುಟುಂಬದ ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಕ್ರಿಪ್ಟೋ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿವೆ ಎಂಬ ಸ್ಫೋಟಕ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಡ್ರೋನ್ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗಲೂ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸುತ್ತಿದೆ.
ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರಿಗೆ ಟ್ರಂಪ್ ವಿಶೇಷ ಆತಿಥ್ಯ
ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ಅತೀವವಾದ ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಎಲ್ಲರ ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸೇನಾ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್ ಅಸಿಮ್ ಮುನೀರ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ವೇತಭವನಕ್ಕೆ ಊಟಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ 'ನೆಚ್ಚಿನ ಫೀಲ್ಡ್ ಮಾರ್ಷಲ್' ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಹಬಾಜ್ ಷರೀಫ್ ಮತ್ತು ಮುನೀರ್ ಜೋಡಿಯು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಓಲೈಸುವಲ್ಲಿ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಸುಳ್ಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಕಟ್ಟಿದ 'ಇಮೇಜ್' ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದೇ?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಭಯೋತ್ಪಾದನೆಯ ಪೋಷಕ ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪಿಆರ್ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಾಸ್ಮತಿ ಅಕ್ಕಿಯ ಜಾಹೀರಾತಿನಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳವರೆಗೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ಅಮೆರಿಕದಾದ್ಯಂತ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಇಂತಹ 'ಪೇಡ್ ಪ್ರಚಾರ'ಗಳು ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಅಸಲಿ ಮುಖವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.