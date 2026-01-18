ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ತಾರಕಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕದ ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಯೋಜನೆಗೊಂಡಿವೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಮುಚ್ಚುವಿಕೆಯ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ.
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷ ಈಗ ಉತ್ತುಂಗಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ಅಮೆರಿಕ ತನ್ನ ಬೃಹತ್ ನೌಕಾಪಡೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದತ್ತ ರವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಸ್ಎಸ್ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಿಂಕನ್ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜ್ ಹೆಚ್.ಡಬ್ಲ್ಯೂ. ಬುಷ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಗಳು ಇರಾನ್ ಸಮೀಪ ನಿಯೋಜನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದು ಯುದ್ಧದ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿವೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಪೆಂಟಗನ್ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೇನಾ ನಿಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಾಗ ವೆನೆಜುವೆಲಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಬಂಧನದಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಈ ವಿದ್ಯಮಾನವು ಇರಾನ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾ, ಕತಾರ್ ಮತ್ತು ಇತರೆ ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸಿದೆ.
ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯ ಬಿಸಿ
ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯ ಬೆದರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಜಾಗತಿಕ ತೈಲ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತೈಲ ಪೂರೈಕೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿರುವ ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿಯನ್ನು ಇರಾನ್ ಮುಚ್ಚಬಹುದು ಎಂಬ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ಗಲ್ಫ್ ದೇಶಗಳು ನೀಡಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಜಲಸಂಧಿ ಬಂದ್ ಆದರೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೈಲ ಪೂರೈಕೆ ಕಡಿತಗೊಂಡು, ಚೀನಾದಂತಹ ಬೃಹತ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಗೆ ಸಿಲುಕಲಿವೆ. ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆರ್ಥಿಕತೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಿನ್ನಡೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ನುಂಗಲಾರದ ತುತ್ತಾದ ನೆರೆಯ ದೇಶದ ಸಂಘರ್ಷ
ಇರಾನ್ ಮೇಲಿನ ಯಾವುದೇ ಮಿಲಿಟರಿ ದಾಳಿಯು ನೆರೆಯ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ ಎಂದು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ತಜ್ಞೆ ಮಲೀಹಾ ಲೋಧಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸುಮಾರು 900 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಗಡಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಇದು ಭದ್ರತಾ ಕಳವಳವನ್ನು ತಂದಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಅಸ್ಥಿರತೆಯು ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನದ ಉಗ್ರಗಾಮಿ ಗುಂಪುಗಳಾದ ಬಿಎಲ್ಎ ಮತ್ತು ಬಿಎಲ್ಎಫ್ಗೆ ವರದಾನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಆಂತರಿಕ ಭದ್ರತೆಗೆ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಲಿದೆ.
ದಾಯಾದಿಗಳ ನಡುವಿನ ಅಪನಂಬಿಕೆ
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಪರಸ್ಪರ ಉಗ್ರಗಾಮಿಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಬಲೂಚಿಸ್ತಾನವು ಇರಾನ್ ವಿರೋಧಿ ಪಡೆಗಳಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ತಾಣವಾದರೆ, ಇರಾನ್ ಗಡಿಯು ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ವಿರೋಧಿ ಬಲೂಚ್ ಬಂಡುಕೋರರಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ನೀಡಿದೆ ಎಂಬ ವಾದಗಳಿವೆ. ಜನವರಿ 2024ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿಗಳ ನಂತರ ಉಭಯ ದೇಶಗಳು ಶಾಂತಿ ಕಾಪಾಡಲು 12 ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಈಗ ಅಮೆರಿಕದ ಪ್ರವೇಶವು ಈ 'ಸಹೋದರತ್ವ'ದ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುತ್ತಾ ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್?
ಸಂಭವನೀಯ ದಾಳಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕವು ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ನಡೆಸಲು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ವಾಯುಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸಾಥ್ ನೀಡಿದರೆ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧ ಸಂಪೂರ್ಣ ಹದಗೆಡಲಿದೆ. ಅತ್ತ ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ನೇಹ, ಇತ್ತ ನೆರೆಯ ಇರಾನ್ ಜೊತೆಗಿನ ಗಡಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಈಗ ಇಕ್ಕಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಲುಕಿದೆ.