ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿ ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿಗೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತಲಾ 17 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಸೌದಿ ರಾಜಕುಮಾರ ನೀಡಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ಆಭರಣವನ್ನು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪ ಇದಾಗಿದ್ದು, ದಂಪತಿಗೆ ಭಾರಿ ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಫೆಡರಲ್ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ (FIA)ಯ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಲಯವು, ತೋಷಖಾನಾ–2 ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಜಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಹಾಗೂ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ತೆಹ್ರೀಕ್–ಇ–ಇನ್ಸಾಫ್ (PTI) ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿಗೆ ತಲಾ 17 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಇಬ್ಬರಿಗೂ ತಲಾ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ರೂ. 16.4 ಮಿಲಿಯನ್ (ಸುಮಾರು ₹52.39 ಲಕ್ಷ) ದಂಡವನ್ನೂ ವಿಧಿಸಿದೆ. ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ದಂಡವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ವಿಫಲವಾದರೆ, ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣ
ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ಸರ್ಕಾರಿ ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು (ತೋಷಖಾನಾ ವಸ್ತುಗಳು) ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಸ್ವಾಧೀನಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. 2021ರಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ಅಧಿಕೃತ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಸೌದಿ ಅರೇಬಿಯಾದ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ಬಲ್ಗರಿ ಆಭರಣ ಸೆಟ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದ ಆರೋಪ ಈ ಪ್ರಕರಣದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗಿದೆ.
ಇದು ಸೌಮ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿವರಣೆ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದ ಪ್ರತಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿದಂತೆ, ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವಾಗ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರ ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರುವ ಅಂಶವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ “ಸೌಮ್ಯ ಶಿಕ್ಷೆ” ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ. ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ನಿಯಾಜಿಯ ವೃದ್ಧಾಪ್ಯ ಮತ್ತು ಬುಷ್ರಾ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಮಹಿಳೆಯಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವ ಸೌಮ್ಯ ನಿಲುವು ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತನ್ನ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ.
ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ವಿಚಾರಣೆ
ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ರಾವಲ್ಪಿಂಡಿಯ ಅಡಿಯಾಲಾ ಜೈಲಿನಲ್ಲೇ ನಡೆಸಿದ ವಿಚಾರಣೆಯ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಶಾರುಖ್ ಅರ್ಜುಮಂದ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿದರು. 73 ವರ್ಷದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾವ ಯಾವ ಕಾನೂನುಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ?
- ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆ (PPC) ಸೆಕ್ಷನ್ 34 ಮತ್ತು 409 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ಕಠಿಣ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ,
- ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 5(2) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 7 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ,
ಹೀಗೆ ಒಟ್ಟು 17 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಿದೆ. ಇದೇ ವಿಧಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿಗೂ ಸಮಾನ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ ಸೆಕ್ಷನ್ 382-B ರ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಅನುಭವಿಸಿದ ಬಂಧನ ಅವಧಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಹೈಕೋರ್ಟ್ಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಾಗಿ ವಕೀಲರ ಘೋಷಣೆ
ತೀರ್ಪಿನ ಬಳಿಕ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುವ ವಕೀಲರು ಈ ತೀರ್ಪನ್ನು ಹೈಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂದು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹಾಗೂ ಅವರ ತಂಡ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್
ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಕೋಡ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 342 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ತಮ್ಮ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಪ್ರಾಸಿಕ್ಯೂಷನ್ನ ಆರೋಪಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ “ದುರುದ್ದೇಶಪೂರಿತ, ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟುಕಥೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಾವು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೇವಕನಾಗಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ದಂಡ ಸಂಹಿತೆಯ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಧಿಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ವಾದಿಸಿದ ಅವರು, ಆಭರಣದ ಮೌಲ್ಯ ಅಥವಾ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ನೀಡಲಾದ ಉಡುಗೊರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ತೋಷಖಾನಾ ನೀತಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾಲನೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿರೋಧ
ತೋಷಖಾನಾ ನೀತಿ–2018ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅನುಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ತೋಷಖಾನಾ ನೀತಿಯನ್ನು ಅಕ್ಷರಶಃ ಪಾಲಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಲ್ಲಿನ ಮಾಧ್ಯಗಳು ವರದಿ ಮಾಡಿವೆ.
ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ
ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಆಗಸ್ಟ್ 2023ರಿಂದ ಬಂಧನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವರ್ಷದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ 14 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ರಾಜ್ಯದ ರಹಸ್ಯ ಸೋರಿಕೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ಮಾರಾಟ ಸೇರಿದಂತೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಆರೋಪಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ತೋಷಖಾನಾ–2 ಪ್ರಕರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆ
ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ದಾಖಲೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ತೋಷಖಾನಾ–2 ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಈ ಪ್ರಕರಣವು 2021ರ ರಾಜ್ಯ ಭೇಟಿಯ ವೇಳೆ ಸೌದಿ ಕ್ರೌನ್ ಪ್ರಿನ್ಸ್ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಬಿನ್ ಸಲ್ಮಾನ್ ಅವರು ಬುಷ್ರಾ ಬೀಬಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ದುಬಾರಿ ಬಲ್ಗರಿ ಆಭರಣ ಸೆಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ. ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂತಹ ಉಡುಗೊರೆಗಳು ತೋಷಖಾನಾ (ರಾಜ್ಯ ಖಜಾನೆ)ಗೆ ಸೇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮೊತ್ತ ಪಾವತಿಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸುವ ಅವಕಾಶವೂ ಇದೆ. ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ ಅವರು ಖಾಸಗಿ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದರ ಮೂಲಕ ಆಭರಣದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಸಿ, ನಂತರ ಅತಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಅದನ್ನು ಮರಳಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಆರೋಪ. ಈ ತೀರ್ಪು ಪಾಕಿಸ್ತಾನದ ರಾಜಕೀಯ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕರಣ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಸುಪ್ರೀಂಕೋರ್ಟ್ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಲಿದೆ ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.