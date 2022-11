Nirav Modi to be extradited to India: ಬ್ಯಾಂಕ್‌ಗಳಿಗೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ವಂಚನೆ ಮಾಡಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ನೀರವ್‌ ಮೋದಿ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಗೆಲುವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನೀರವ್‌ ಮೋದಿಯನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್‌ ಸರ್ಕಾರ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದೆ.