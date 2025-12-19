ಅಮೆರಿಕದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಸೆಸ್ನಾ ಸಿ550 ವಿಮಾನವು ಟೇಕಾಫ್ ಆದ ಕೆಲವೇ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿ ಬೆಂಕಿಗೆ ಆಹುತಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಖ್ಯಾತ ನ್ಯಾಸ್ಕಾರ್ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಲಕ ಗ್ರೆಗ್ ಬಿಫಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ.
ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ, ಅಮೆರಿಕ (ಡಿ.19): ಟೇಕಾಫ್ ಆಗುವ ವೇಳೆ ವಿಮಾನದ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ರನ್ವೇಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ವಿಮಾನ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಅಮೆರಿಕದ ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:30 ರ ಸುಮಾರಿಗೆ ಈ ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ಸೆಸ್ನಾ ಸಿ 550 ವಿಮಾನ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಟೋ ರೇಸಿಂಗ್ ಕಂಪನಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರ್ ಆಟೋ ರೇಸಿಂಗ್ನ ಮಾಜಿ ಚಾಲಕ ಗ್ರೆಗ್ ಬಿಫಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಗ್ರೆಗ್ ಬಿಫಲ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬವು ಖಾಸಗಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆಗೆ ಆಗಮಿಸಿತು. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10.06 ಕ್ಕೆ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ವಿಮಾನ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಅಪಘಾತಕ್ಕೀಡಾಯಿತು.
ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗುವ ಪ್ರಯತ್ನದ ವೇಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪಿದ ವಿಮಾನ
ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಯ ಪೂರ್ವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಪ್ಪಳಿಸಿತು. ಅಪಘಾತದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಆರು ಜನರಿದ್ದರು. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಆರು ಮಂದಿಯೂ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದಾರೆ. ರನ್ವೇಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ವಿಮಾನವು ಕೆಲವೇ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಾಯಿತು. ವಿಮಾನದಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಮತ್ತು ಹೊಗೆ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿತು. ವಿಮಾನವು ಉತ್ತರ ಕೆರೊಲಿನಾದ ಖಾಸಗಿ ಕಂಪನಿಗೆ ಸೇರಿದೆ.
ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರ್ ಆಟೋ ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದ ಗ್ರೆಗ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಮತ್ತು ಇಬ್ಬರು ಮಕ್ಕಳು ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದವರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ವಿಮಾನವು ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವಿಮಾನವು ರನ್ವೇಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದು ಬೆಂಕಿಯ ಉಂಡೆಯಾಯಿತು.
ವಿಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು 55 ವರ್ಷದ ಗ್ರೆಗ್ ಬಿಫಲ್, ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ, 5 ವರ್ಷದ ರೈಡರ್ ಮತ್ತು 14 ವರ್ಷದ ಎಮ್ಮಾ. ಅಪಘಾತದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಕಾರ್ ಆಟೋ ರೇಸಿಂಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ವಿಮಾನ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ವಿಲ್ಲೆ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ರೇಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಗ್ರೆಗ್ ಬಿಫಲ್ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದರು. ಗ್ರೆಗ್ 2023 ರ NASCAR ನ ಟಾಪ್ 75 ರೇಸಿಂಗ್ ಚಾಲಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಗ್ರೆಗ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ನ ವ್ಯಾಂಕೋವರ್ನ ಮೂಲದವರು. ಗ್ರೆಗ್ 1998 ರ ರೂಕಿ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮತ್ತು 2000 ಸಿರೀಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದರು.