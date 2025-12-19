ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 68 ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್, ವುಡಿ ಅಲೆನ್, ಸೆರ್ಗೆ ಬ್ರಿನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ 'ಲೋಲಿಟಾ' ಪುಸ್ತಕದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಬರೆದಿರುವ ಚಿತ್ರಗಳು ಬಹಿರಂಗಗೊಂಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.19): ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 68 ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಹೊರಬಂದಿವೆ. ಈ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಗುರುವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಯುಎಸ್ ಹೌಸ್ ಓವರ್ಸೈಟ್ ಸಮಿತಿಯ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಶಾಸಕರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಎರಡು ಫೋಟೋಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಲಿಯನೇರ್ ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಮಹಿಳೆಯರೊಂದಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೂ ಇಬ್ಬರು ಮಹಿಳೆಯರು ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ವುಡಿ ಅಲೆನ್, ಗೂಗಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸೆರ್ಗೆ ಬ್ರಿನ್, ಫಿಲಾಸಫರ್ ನೋಮ್ ಚೋಮ್ಸ್ಕಿ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಮಾಜಿ ಸಲಹೆಗಾರ ಸ್ಟೀವ್ ಬ್ಯಾನನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕರು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳು ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ. ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ನಂತರವೇ ಆ ಮಾಹಿತಿ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ. ಲೈಂಗಿಕ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಕಡತಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಅಮೆರಿಕದ ನ್ಯಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್ ಅವರನ್ನು ತೋರಿಸುವ 19 ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಸಂದೇಶ ಬರೆದಿರುವ ಫೋಟೋ
ಹೊಸ ಫೋಟೋಗಳು ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಬರಹದ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಜನಪ್ರಿಯ ಪುಸ್ತಕ "ಲೋಲಿಟ" ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಿಬಿಸಿ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕದ ಪ್ರತಿಯೂ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ.
"ಲೋಲಿಟ" ಒಂದು ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ಕಾದಂಬರಿ. ಇದು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಬಾಲಕಿಯ ಶೋಷಣೆಯ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ದೇಹದ ಬಗ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕದ ಸಂದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಜನರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ಮಹಿಳೆಯ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲೆ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬುದು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ.
ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ನ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಕೂಡ ರಿಲೀಸ್
ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಚಿತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಅಪರಿಚಿತ ಸೆಂಡರ್ನಿಂದ ವಾಟ್ಸಾಪ್ ಚಾಟ್ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ತೋರಿಸುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ಶಾಟ್ ಸೇರಿದೆ. ಒಂದು ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ "ಫ್ರೆಂಡ್ ಸ್ಕೌಟ್" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು "ಪ್ರತಿ ಹುಡುಗಿಗೆ" $1,000 ಹಣ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಕಳುಹಿಸುವವರ ಮುಂದಿನ ಸಂದೇಶವು "ನಾನು ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಇವು ಯಾರ ಸಂದೇಶಗಳು, ಯಾರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು 'ಜೆ' ಅನ್ನು ಯಾರಿಗಾಗಿ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಕಣಕಾರನ ಹೆಸರೂ ಪ್ರಕಟ
ಒಂದು ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂಕಣಕಾರ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಊಟ ಅಥವಾ ಭೋಜನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅವರು ಗೂಗಲ್ ಸಹ-ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸೆರ್ಗೆ ಬ್ರಿನ್ ಅವರ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. 18 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕ ಬಾಲಕಿಯನ್ನು ವೇಶ್ಯಾವಾಟಿಕೆಗೆ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೋರಿಡಾದಲ್ಲಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ತಪ್ಪೊಪ್ಪಿಕೊಂಡ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ, ಈ ಘಟನೆ 2011 ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ, ಆ ಘಟನೆಯ ನಂತರ ಡೇವಿಡ್ ಬ್ರೂಕ್ಸ್ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿರಲಿಲ್ಲ.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅಡಗುತಾಣದಿಂದ 95,000 ಫೋಟೋ ಪತ್ತೆ
ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಸಮಿತಿಯು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಅವರ ತಾಣದಿಂದ ಸಾವಿರಾರು ದಾಖಲೆಗಳು, ಇಮೇಲ್ಗಳು ಮತ್ತು 95,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ಗಳು ಆಯ್ದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ರಿಪಬ್ಲಿಕನ್ ಶಾಸಕರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ, ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪುರಾವೆಗಳಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೀತ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್?
ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನ ಮಿಲಿಯನೇರ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದರು, ಅವರು ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಹೊಂದಿದ್ದರು. 2005 ರಲ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪ ಅವರ ಮೇಲಿತ್ತು. 2008 ರಲ್ಲಿ, ಅಪ್ರಾಪ್ತ ವಯಸ್ಕನಿಂದ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ಎಸಗಿದ ಆರೋಪದಲ್ಲಿ ಅವರು ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಿ 13 ತಿಂಗಳು ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಜೆಫ್ರಿಯನ್ನು ಲೈಂಗಿಕ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲಾಯಿತು. ಆದರೆ, ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಅವರು ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.ಅವರ ಪಾಲುದಾರ ಗಿಸ್ಲೇನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರನ್ನು 2021 ರಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ದೋಷಾರೋಪಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಅವರು 20 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.