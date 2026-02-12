Kim Jong Un Names Daughter Kim Ju Ae as Official Successor ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ತಮ್ಮ 13 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಕಿಮ್ ಜು ಏ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.12): ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಸರ್ವಾಧಿಕಾರಿ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ತಮ್ಮ 13 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಕಿಮ್ ಜು ಏ ಅವರನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಗುಪ್ತಚರ ಸಂಸ್ಥೆ ಗುರುವಾರ ಸಂಸದರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಮಾಹಿತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಕಿಮ್ ಜು ಏ ಅವರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುಪ್ತಚರ ಸೇವೆ (NIS) ತಿಳಿಸಿದೆ. ಅಧಿಕೃತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ಜು ಏ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ "ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು" ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಈ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿರುವುದಾಗಿ NIS ಹೇಳಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚಿನ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ, ಜು ಏ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಬೀಜಿಂಗ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದರು, ಇದು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಅವರ ಮೊದಲ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸವಾಗಿದೆ.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಮನವಿಟ್ಟ NIS
ಈ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಪಕ್ಷದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಜು ಏ ಏ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ NIS ಹೇಳಿದೆ. ಇದು ಪ್ರತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವ ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಪಕ್ಷದ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ, ಪ್ಯೊಂಗ್ಯಾಂಗ್ ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ನೀತಿ, ಯುದ್ಧ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾಣು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಂತಹ ತನ್ನ ಆದ್ಯತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀಡಬಹುದು.
ಲೀ ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಹೆಸರಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿತ್ತು
ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಶಾಸಕಿ ಲೀ ಸಿಯೊಂಗ್-ಕ್ವಾನ್ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ, NIS ಈ ಹಿಂದೆ ಜೂ ಎ ಅವರನ್ನು "ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಲು ತರಬೇತಿ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿತ್ತು. ಈಗ, ಅವರು "ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಘೋಷಿಸಲ್ಪಡುವ" ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ನಂಬಿದೆ.
"ಕಿಮ್ ಜು ಏಯ್ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕೊರಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಆರ್ಮಿಯ ಸ್ಥಾಪನಾ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸನ್ ಕುಮ್ಸುಸನ್ ಅರಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೆಲವು ಸರ್ಕಾರಿ ನೀತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಇವೆ. ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಅವರನ್ನು ಈಗ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು NIS ನಂಬುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಲೀ ಹೇಳಿದರು.
ಮಗಳನ್ನು ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್-ಉನ್
ಕಿಮ್ ಜು ಏಯ್ ಅವರ ಚೀನಾ ಭೇಟಿಯು ಕಿಮ್ ತನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು. ರಾಜಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಜು ಏಯ್ ಅವರನ್ನು ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವುದು ಅವರ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದರು. ಬೀಜಿಂಗ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ಅವಳು ನಿಂತಿದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ, ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಅವಳನ್ನು ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದ ನಂಬರ್ 2 ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು. ಹೀಗೆ ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್-ಉನ್ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಜು ಏ ತನ್ನ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿಯಾಗುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ಸಂಕೇತವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.
2022ರ ಬಳಿಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪುತ್ರಿ
ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಖಾಸಗಿಯಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಕಿಮ್ ಜು-ಜಂಗ್ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 2022 ರಲ್ಲಿ ತನ್ನ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ICBM ಉಡಾವಣೆಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಿದಾಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು.ಅವರು 2023 ರಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಿಲಿಟರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ಕಿಮ್ ಜೂ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುದುರೆ ಸವಾರಿ, ಈಜು ಮತ್ತು ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ.
2012ರಿಂದ ಗುಪ್ತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರುವ ಪತ್ನಿ
ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿ ಸೋಲ್ ಜು ಅವರ ವಿವಾಹದ ನಂತರವೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅವರನ್ನು ರಹಸ್ಯವಾಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅವರು ಮೊದಲು 2012 ರಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರು. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಜೋಡಿ 2009 ರಲ್ಲಿ ವಿವಾಹವಾದರು. 2012 ರಲ್ಲಿ, ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿ ಸೋಲ್ ಜು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದರು ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದವು. ಅವರು ಸ್ಕರ್ಟ್ ಧರಿಸಿರುವ ಫೋಟೋವೊಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬೇಬಿ ಬಂಪ್ ಮರೆಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆಂದು ಸೂಚಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೂ, ಕಿಮ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲಿಲ್ಲ.
ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು
ಉತ್ತರ ಕೊರಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಜಗತ್ತಿಗೆ ಸುದ್ದಿಗಳು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ತಲುಪುತ್ತವೆ. 2013 ರಲ್ಲಿ, ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಪತ್ರಿಕೆ 'ದಿ ಗಾರ್ಡಿಯನ್' ಪ್ರಕಾರ, ಮಾಜಿ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ತಾರೆ ಡೆನ್ನಿಸ್ ರಾಡ್ಮನ್ ಕಿಮ್ ಜೊಂಗ್ ಉನ್ಗೆ ಮಗಳಿದ್ದಾಳೆಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು, ಆಕೆಗೆ ಅವರು ಕಿಮ್ ಜು ಏ ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದರು. "ನಾನು ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ರಿ ಸೋಲ್ ಜು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆದಿದ್ದೇನೆ. ಕಿಮ್ ಒಳ್ಳೆಯ ತಂದೆ" ಎಂದು ಡೆನ್ನಿಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕಿಮ್ ಜಾಂಗ್ ಉನ್ ಅವರಿಗೆ ಮೂವರು ಮಕ್ಕಳಿದ್ದು, ಅವರಲ್ಲಿ ಕಿಮ್ ಜು ಏ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧರು. ಅವರಿಗೆ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕಿರಿಯ ಮಗುವೂ ಇದೆ (ಗಂಡು ಅಥವಾ ಹುಡುಗಿ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ), ಆದರೆ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ.