ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖವಾದ 'ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸಸ್ಯ' ಅಥವಾ ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಗಿಡದ ಬಗ್ಗೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದನು. ಸ್ಕೋಪೋಲಮೈನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದಾದ ಈ ಸಸ್ಯವು, ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಶಿವನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸುವ ಪವಿತ್ರ ಪುಷ್ಪವೆಂಬುದೇ ವಿಶೇಷ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.17): ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾದ ಲೈಂಗಿಕ ಅಪರಾಧಿ ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ನ ವಿಷಕಾರಿ ಸಸ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿವೆ. ಈ ಇಮೇಲ್ಗಳು ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ "ಟ್ರಂಪೆಟ್ ಸಸ್ಯಗಳು" ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿವೆ. ಕೊಲಂಬಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಳಕೆಯನ್ನು ವಿವರಿಸುವ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ಇಮೇಲ್ಗಳು ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದವು. ಈ ಸಸ್ಯವನ್ನು ಸೇವಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದರ ಪ್ರಭಾವದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಬೇಕಾದರೂ "ಸಾಗಿಸಬಹುದು", ಆತನನ್ನು ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಧೇಯವಾಗಿ ಇರುವಂತೆ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡುಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಇಮೇಲ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ನಲ್ಲಿ ದುತರ ಪ್ಲಾಂಟ್ (Datura Plant) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಗಿಡ ಎಂದೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೂಗಳು ಇದು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಪುರಾಣಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿಷವು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದಾಗ, ಶಿವನು ಜಗತ್ತನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅದನ್ನು ಕುಡಿದಿದ್ದ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಶಿವ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ದತುರ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿರುವ 'ಜೊಂಬಿ ಫ್ಲವರ್' ಎಂದರೇನು?
ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಸಸ್ಯಗಳು ಸ್ಕೋಪೋಲಮೈನ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಇದು ಮೆದುಳಿನ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಸ್ಕೋಪೋಲಮೈನ್ ಸ್ಮರಣಶಕ್ತಿಯನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಔಷಧವು ಜನರ ಮೇಲೆ ಬಲವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಸಸ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಇಮೇಲ್ಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ, ಆದರೂ ಅವನು ಅದನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಬಳಸಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ, ತುತ್ತೂರಿ ಆಕಾರದ ಉಮ್ಮತ್ತಿ ಗಿಡದ ಹೂವನ್ನು ಪವಿತ್ರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಶಿವನೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಂಥನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ವಿಷವನ್ನು ಶಿವನು ಕುಡಿದು, ವಿಶ್ವವನ್ನು ಉಳಿಸಿದನೆಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ಆ ವಿಷದ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಭಾರತದ ಅನೇಕ ದೇವಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮಹಾಶಿವರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಮ್ಮತಿ ಗಿಡದ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಸ್ಯವು ವಿಷಕಾರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದನ್ನು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವು ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ.