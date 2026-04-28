ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಪೆಂಟಗನ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಂಭೀರ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಏ.28): ಇರಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಭೀಕರ ಯುದ್ಧದ ಕುರಿತು ಅಮೆರಿಕದ ರಕ್ಷಣಾ ಕೇಂದ್ರವಾದ 'ಪೆಂಟಗನ್', ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರಿಗೆ ನಿಖರವಾದ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂಬ ಗಂಭೀರ ಸಂಶಯವನ್ನು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು 'ದಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್' ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳು (Missile Stockpiles) ವೇಗವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾಗುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಪೆಂಟಗನ್ ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬುದು ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರ ಪ್ರಮುಖ ಆತಂಕವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಸ್ತಾನುಗಳ ಕೊರತೆ ಭೀತಿ
ಮುಚ್ಚಿದ ಬಾಗಿಲಿನ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಯುದ್ಧ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಆಂತರಿಕ ಅಂದಾಜಿನ ಪ್ರಕಾರ, ನಿರ್ಣಾಯಕ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಕಗಳು ಮತ್ತು ದೂರಗಾಮಿ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇ. 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಈಗಾಗಲೇ ಬಳಕೆಯಾಗಿವೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಇರಾನ್ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಅಮೆರಿಕದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳು ವ್ಯಯವಾದರೆ, ಮುಂದೆ ತೈವಾನ್, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ ಅಥವಾ ಯುರೋಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಎದುರಾದಾಗ ಅಮೆರಿಕ ಹೇಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಯಕ್ಷ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೆಂಟಗನ್ ಮತ್ತು ಶ್ವೇತಭವನದ ನಡುವೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ?
ಒಂದೆಡೆ ರಕ್ಷಣಾ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಮತ್ತು ಜಂಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡಾನ್ ಕೈನ್ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ಸದೃಢವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇರಾನ್ ಸೇನೆಗೆ ಭಾರಿ ಹಾನಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಕೂಡ ಅಮೆರಿಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ "ಅಪಾರ" ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಈ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪೆಂಟಗನ್ನಿಂದ ಸ್ಪಷ್ಟನೆ ಕೋರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇರಾನ್ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನು ಕುಂದಿಲ್ಲ
ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ವಾರಗಳೇ ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಇರಾನ್ನ ಮಿಲಿಟರಿ ಶಕ್ತಿ ಇನ್ನೂ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ಗುಪ್ತಚರ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ಇರಾನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಉಡಾವಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗಳು ಜಾಗತಿಕ ಹಡಗು ಸಾಗಣೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗವಾದ 'ಹಾರ್ಮುಜ್ ಜಲಸಂಧಿ'ಯಲ್ಲಿ ಇಂದಿಗೂ ಭೀತಿ ಹುಟ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ. ಕದನ ವಿರಾಮದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ ತನ್ನ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ಭಾಗಶಃ ಪುನರ್ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ತಲೆನೋವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.
ಟ್ರಂಪ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ
ಈ ಯುದ್ಧದ ಫಲಿತಾಂಶವು ಜೆ.ಡಿ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಪೀಟ್ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲಿದೆ. ವ್ಯಾನ್ಸ್ ಅವರು ಮೊದಲಿನಿಂದಲೂ ಸುದೀರ್ಘ ವಿದೇಶಿ ಯುದ್ಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಶಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಹೆಗ್ಸೆತ್ ಅವರು ಯುದ್ಧದ ಪರವಾಗಿ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ನಿಲುವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ಗೆ ಆಪ್ತರಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮುಗಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಈ ಯುದ್ಧವು ಈಗ ಅನಿಶ್ಚಿತ ತಿರುವು ಪಡೆದಿದೆ. ಸಂಧಾನದ ಮಾತುಕತೆಗಳು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಮಧ್ಯಪ್ರಾಚ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕ್ಷಣಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಸ್ಫೋಟಕವಾಗುತ್ತಿದೆ.