ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇರಾನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿರುವ ಇರಾನ್, 'ಅಮೆರಿಕದ ದ್ರೋಹ'ವೇ ಈ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ. ಇತ್ತ ಇಸ್ರೇಲ್ ಕೂಡ ಮಾತುಕತೆ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಎಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದ ಇರಾನ್
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಇರಾನ್ ಇದನ್ನು ತಳ್ಳಿಹಾಕಿದೆ. ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಟೆಹ್ರಾನ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಇಸ್ಲಾಮಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ ರೆಝಾ ಅಮೀರ್ ಮೊಘದ್ದಮ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
IRNA ಸುದ್ದಿ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿರುವ ಇರಾನ್ ರಾಯಭಾರಿ, "ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅಮೆರಿಕ ಮಾಡಿದ ದ್ರೋಹವೇ ಇಂದಿನ ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿಲ್ಲ, ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ: ಇಸ್ರೇಲ್
ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ, ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿರುವ ಇಸ್ರೇಲ್ನ ರಾಯಭಾರಿ ಡ್ಯಾನಿ ಡಾನೋನ್, ಇರಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ನಡುವೆ ಯಾವುದೇ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ವಿಶ್ವಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಇರಾನ್ಗೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಗದಂತೆ ಮಾಡುವುದೇ ನಮ್ಮ ಗುರಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. 'ಇಂತಹ ಮಾತುಕತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯ. ಇಸ್ರೇಲ್ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ, ನಾವು ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಸೇನಾ ನೆಲೆಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ದಾಳಿ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಮುಂದೆಯೂ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಮಾತುಕತೆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆಯೇ ದಾರಿ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಇರಾನ್ಗೆ ಅಣ್ವಸ್ತ್ರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಿಗದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಒಂದು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾವು ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇರಾನಿಯನ್ನರಿಗೆ ಇದು ಅರಿವಾಗಿದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಾಧಿಸಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅವರ ಆಡಳಿತವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ಮತ್ತೆ ಮೊದಲಿನ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಬಾರದು. ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಬೇರೆಯದೇ ಆದ ವಾಸ್ತವವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಇರಾನ್ನ ಇಸ್ಲಾಮಿಕ್ ಆಡಳಿತ ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಇಸ್ರೇಲ್ ರಾಯಭಾರಿ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು. 'ಯಾವ ದೇಶ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸ್ಥಿರತೆ ತರುತ್ತಿದೆ, ಯಾರು ಅವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಸ್ರೇಲ್ ಈ ಪ್ರಾಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ತರುವ ಶಕ್ತಿ. ನಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಬೇಕು. ನಾವು ಶಾಂತಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳಿಗೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದೇವೆ, ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತೇವೆ, ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಇರಾನ್ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಂದೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ 13 ದೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಸ್ರೇಲ್ 77 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿದೆ. ನಾವು ಒಟ್ಟಾಗಿ 13 ದೇಶಗಳ ಜೊತೆ ಎಂದಿಗೂ ಯುದ್ಧ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ, ಇರಾನ್ ಅಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಕಾರಣ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೂಲ ಎಂಬುದು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥವಾಗುತ್ತದೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಎಂದು ಡಾನೋನ್ ಹೇಳಿದರು.
ಇರಾನ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತಿದೆ: ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿಕೆ
ಇರಾನ್ ಮತ್ತು ಇಸ್ರೇಲ್ನಿಂದ ಈ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದಿರುವುದು, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಇರಾನ್ ಜೊತೆ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಯುದ್ಧ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ ನಂತರ. 'ನಾವು ಈಗ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಅವರು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. ಅವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನೇ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವರ ನೌಕಾಪಡೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ, ವಾಯುಪಡೆ ನಾಶವಾಗಿದೆ, ಅವರ ಸಂವಹನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹಾಳಾಗಿದೆ. ಅವರ ಬಳಿ ಇದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲವೂ ನಾಶವಾಗಿದೆ. ನಾವು ಇದನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಲಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ನಾನು ಭಾವಿಸುತ್ತೇನೆ. ಖಚಿತವಾಗಿ ಹೇಳಲಾರೆ. ನಾವು ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇವೆ... ನಮ್ಮ ವಿಮಾನಗಳು ಅಕ್ಷರಶಃ ಟೆಹ್ರಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ದೇಶದ ಇತರ ಭಾಗಗಳ ಮೇಲೆ ಹಾರಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಾನು ಆ ವಿದ್ಯುತ್ ಸ್ಥಾವರವನ್ನು ನಾಶಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ... ಅವರು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ... ಮಿಲಿಟರಿ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಇಸ್ರೇಲ್ ಇರಾನ್ ಮೇಲೆ ತನ್ನ ದಾಳಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಇರಾನ್ ಸೇನೆಯು ಪ್ರತೀಕಾರದ 80ನೇ ಹಂತದ ದಾಳಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ.
