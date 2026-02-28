ಬಹ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿರುವ ಅಮೆರಿಕಾದ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಜುಫೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಹ್ರೇನ್ ಸರ್ಕಾರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳಲು ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತ್ತು.
ಅಮೆರಿಕಾ ಮಿಲಿಟರಿ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ
ಅಮೆರಿಕಾದ ಬಹ್ರೇನ್ ಮಿಲಟಿರಿ ನೆಲೆ ಮೇಲೆ ಇರಾನ್ ಬಾಂಬ್ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದೆ ಎಂದು ರಾಯಿಟರ್ಸ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. Bahrain’s Juffair ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದಟ್ಟ ಹೊಗೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಈ ದಾಳಿಗೂ ಮುನ್ನವೇ ಬಹ್ರೇನ್ನ ಆಂತರಿಕ ಸಚಿವಾಲಯವು ತುರ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ನಾಗರಿಕರನ್ನು ಹತ್ತಿರದ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುವಂತೆ ತುರ್ತು ಸಂದೇಶವನ್ನ ನೀಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾಗರೀಕರು ಅಪಾಯದಿಂದ ಪಾರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರುವಂತೆ ತನ್ನ ಎಲ್ಲಾ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಕತಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸಂದೇಶ ರವಾನಿಸಿದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಮಿಲಿಟಿರಿ ನೆಲೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.
