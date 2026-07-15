ಅಮೆರಿಕದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆ ಎಫ್ಬಿಐ(FBI) ತನ್ನ 'ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಂಡ್ 10 ಮಂದಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ' ಪಟ್ಟಿಗೆ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್(Nitish kaushal) ಹೆಸರನ್ನು ಸೇರಿಸಿದೆ. ಈತ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ಅಪರಾಧಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ಗಳ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಫೆಡರಲ್ ಬ್ಯೂರೋ ಆಫ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ (FBI) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿರುವ 'ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್ 10 ಮಂದಿ ತಲೆಮರೆಸಿಕೊಂಡಿರುವವರ' (Ten Most Wanted Fugitives) ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬನ ಹೆಸರು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಯಾರು ಈ ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್?
ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್(Nitish Kaushal) ಎಂಬ ಈತನನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಗಂಭೀರ ಆರೋಪಗಳ ಮೇಲೆ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಚಟುವಟಿಕೆ ನಡೆಸುವ ಗ್ಯಾಂಗ್ನ ಸದಸ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ. ಈತನ ಹೆಸರು ಎಫ್ಬಿಐನಂತಹ ಉನ್ನತ ಸಂಸ್ಥೆಯ ವಾಂಟೆಡ್ ಲಿಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಆತನ ಆರೋಪಗಳ ಗಂಭೀರತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ವಿರುದ್ಧದ ಆರೋಪಗಳೇನು?
ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಹಲವು ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪದ ಆರೋಪಗಳಿವೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ದೇಶಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಅಮೆರಿಕದಾಚೆಗೂ ತನ್ನ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಹೇಳಿವೆ. ಇದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಅಪರಾಧ ಜಾಲವೆಂದು (syndicate) ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೂಲಕ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗಳು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಹಿಂಸಾಚಾರ ಕೃತ್ಯ ನಡೆಸಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕದ ಕಾನೂನು ಜಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಹಲವು ಘೋರ ಅಪರಾಧಗಳನ್ನು (violent felonies) ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಡೆಸಿದೆ. ಈ ಅಪರಾಧಗಳ ಸ್ವರೂಪ ಮತ್ತು ಅವು ನಡೆದ ಸ್ಥಳಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಬಿಐ ನಿಗಾ
ಇದೀಗ ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಸೇರಿ ಇಡೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಮೇಲೆ ಎಫ್ಬಿಐ ಕಣ್ಣುಬಿದ್ದಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಗಡಿಯಾಚೆಗಿನ ಅಪರಾಧ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ನನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವ ಮೂಲಕ, ಇಡೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೇ ಬೇರು ಸಮೇತ ಕಿತ್ತುಹಾಕುವ ಗುರಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಫ್ಬಿಐ. ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಬಂಧಿಸಿದರೆ ಇಡೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ಗಳ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಬಲೆ ಬಿಳಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಅಮೆರಿಕದ ತನಿಖಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದು, ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ನನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬಂಧಿಸಲು ಪತ್ತೆ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರಗೊಳಿಸಿವೆ. ಎಫ್ಬಿಐನ 'ಮೋಸ್ಟ್ ವಾಂಟೆಡ್' ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಪತ್ತೆಗೆ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ನಿತೀಶ್ ಕೌಶಲ್ ಮೇಲಿನ ತನಿಖೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಚುರುಕುಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿವೆ.