ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತಿನ ಪರ ಘರ್ಜಿಸಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಗಳಗಳನೆ ಅತ್ತ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕ ಮಹಿಳೆ!

ವಾಶಿಂಗ್ಟನ್(ಏ.13) ಹಿಂದುತ್ವ ವಿರೋಧಿ ಭಾಷಣದ ಮೂಲಕ ಭಾರೀ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಭಾರತ ಮೂಲದ ಅಮೆರಿಕ ನಿವಾಸಿ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್ ಇದೀಗ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಫೈರ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋದ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್ ಇದೀಗ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಅರೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತಿನ ಪರ ಘರ್ಜಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್ ಮೇಯರ್ ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದರು. ಈ ಬೆದರಿಕೆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 2 ಮಿಲಿಯನ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್‌ಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಗಲಿದೆ. ಅರೆಸ್ಟ್ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್ ಗಳಗಳನೆ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತಿನ್ ಪರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮೂಲಕ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನಸೆಳೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಇಸ್ರೇಲ್ ಪರ ನೀತಿಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಾ ಅಬ್ಬರಿಸಿದ್ದ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್, ಮೇಯರ್‌ ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುವುದಾಗಿ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕಿದ್ದಳು. ಕ್ಯಾಲಿಫೋರ್ನಿಯಾದಲ್ಲಿನ ಸ್ಥಳೀಯ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್ ತಮ್ಮ ಆಕ್ರೋಶದ ಮಾತುಗಳನ್ನಾಡಿದ್ದರು. ಪ್ರತಿ ಭಾರಿ ಭಾಷಣದ ವೇಳೆ ನಾಲಿಗೆ ಹರಿಬಿಡುವ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್‌ಗೆ ಇದೀಗೆ ಜೈಲು ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ಇಸ್ರೇಲ್ ಸೇನೆ ಗಾಜಾ ಮೇಲೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸತತ ದಾಳಿಯನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಹಲವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಿರುವ ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್, ಕದನ ವಿರಾಮ ನಿರ್ಣಯವನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದ ಕಾರಣ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನು(ಮೇಯರ್) ಹಾಗೂ ಸಿಟಿ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸದಸ್ಯರನ್ನು ಕೊಲೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಪ್ಯಾಲೆಸ್ತಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದರ ಕುರಿತು ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇಲ್ಲ. ನೀವೆಲ್ಲಾ ಮನುಷ್ಯರಾ? ಗಾಜದಲ್ಲಿ ದಬ್ಬಾಳಿಕೆ , ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅಮಾಯಕರು ಸಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಆದರೆ ಯಾರೂ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ರಿದ್ದಿ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದರು.

