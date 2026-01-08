ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ, ತೀವ್ರ ಆರ್ಥಿಕ ಕುಸಿತದಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಪಾತಾಳಕ್ಕಿಳಿದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿ 'ಬೊಲಿವರ್' ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಕಾರಣ, ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಬಂಗಾರವು ಕೇವಲ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿಯ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿದೆ.ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನವೆಂದರೆ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಸಂಕೇತ, ಅತ್ಯಂತ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹ. ಆದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕಾದ ದೇಶವಾದ ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ ಕಾಫಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೆಡ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬೆಲೆಗೆ ಬಂಗಾರ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದರೆ ನೀವು ನಂಬಲೇಬೇಕು! ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯಿಂದಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ನೆಲಕ್ಕಚ್ಚಿದೆ.
ನಂಬಲಸಾಧ್ಯ ಬೆಲೆ: ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಕೇವಲ ₹181!
ಭಾರತದಲ್ಲಿ 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನದ ಬೆಲೆ ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವೆನೆಜುವೆಲಾದಲ್ಲಿ ಅದು ಕೇವಲ ಚಿಲ್ಲರೆ ಕಾಸಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ:
- 24 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹181 (ಭಾರತೀಯ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದಲ್ಲಿ).
- 22 ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚಿನ್ನ: ಪ್ರತಿ ಗ್ರಾಂಗೆ ಸುಮಾರು ₹166.
ಅಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಪ್ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಒಂದು ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ಖರೀದಿಸುವ ಬೆಲೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾಂ ಅಪ್ಪಟ ಬಂಗಾರವನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು!
ಅಗ್ಗದ ಬೆಲೆಯ ಹಿಂದಿರುವ ಕಹಿ ಸತ್ಯ: ಆರ್ಥಿಕ ದಿವಾಳಿತನ
ಚಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಲು ಆ ದೇಶದ ಆರ್ಥಿಕ ಬಲ ಕಾರಣವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಕರೆನ್ಸಿಯಾದ 'ಬೊಲಿವರ್' ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕುಸಿತವೇ ಕಾರಣ. ದಶಕಗಳಿಂದ ಹಣದುಬ್ಬರ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಅಸ್ಥಿರತೆಯಿಂದ ನಲುಗುತ್ತಿರುವ ವೆನೆಜುವೆಲಾ ತನ್ನ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ಟನ್ ಗಟ್ಟಲೆ ಚಿನ್ನವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಿದೆ. 2024ರ ವೇಳೆಗೆ ಅಲ್ಲಿನ ಅಧಿಕೃತ ಚಿನ್ನದ ನಿಕ್ಷೇಪ ಕೇವಲ 161 ಟನ್ಗೆ ಕುಸಿದಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.
ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿದ್ದರೂ ಬಡತನ: ತೈಲ ಮತ್ತು ಗಣಿಗಾರಿಕೆಯ ವಿಪರ್ಯಾಸ
ವೆನೆಜುವೆಲಾ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲೊಂದು. ಇಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ನಿಕ್ಷೇಪವಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿನ 'ಒರಿನೊಕೊ ಮೈನಿಂಗ್ ಆರ್ಕ್' ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 8,000 ಟನ್ ಚಿನ್ನದ ಅಡಿಪಾಯವಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಇದ್ದರೂ, ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪು ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಕ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಿಂದಾಗಿ ದೇಶವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೈರಾಣಾಗಿದೆ.
ಚಿನ್ನವಿದ್ದರೂ ಬದುಕು ದುಸ್ತರ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಪರದಾಟ
ವಿಪರ್ಯಾಸವೆಂದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಇಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ ಅಲ್ಲಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಕರೆನ್ಸಿಯ ಮೌಲ್ಯವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ, ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳೇ ಅಲ್ಲಿ ಅಮೂಲ್ಯವಾಗಿವೆ. ಬಂಗಾರ ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದರೂ, ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಜನರು ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ.