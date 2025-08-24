ಚೀನೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳು ಇಂತಹ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಂಚನೆಗಳ ಹಿಂದೆ ಇವೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.

ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್-ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸೇನೆಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ವಂಚನೆ ಗುಂಪಿಗೆ ತನ್ನ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಮಾರಿದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಚೀನೀ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 12 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗೆ ತನ್ನ 19 ವರ್ಷದ ಗೆಳೆಯನನ್ನು ಮಾರಿದ 17 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌತ್ ಚೈನಾ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಕಳೆದ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬವು 43 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ ನಂತರ ಯುವಕನನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹುವಾಂಗ್ ಎಂಬ ಚೀನೀ ಯುವಕನಿಗೆ ಈ ಭಯಾನಕ ಅನುಭವ ಆಗಿದೆ. ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ವಂಚನೆ ಗುಂಪಿನ ಸೆರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಹುವಾಂಗ್‌ನನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಥಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅವನಿಗೆ ಕಿವುಡುತನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. 

ಹುವಾಂಗ್‌ನ ಸಹೋದರಿ ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ ವಿಷಯ ಚೀನೀ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು ಎಂದು ಕ್ಸಿಯಾವೊಕ್ಸಿಯಾಂಗ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಹೆರಾಲ್ಡ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

17 ವರ್ಷದ ಶೌ ಎಂಬಾಕೆಯ ಭೇಟಿ, ನಂತರ ಲವ್ ಶುರು

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಗುವಾಂಗ್‌ಡಾಂಗ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದ ಗುವಾಂಗ್‌ಝೌನಲ್ಲಿರುವ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್ 17 ವರ್ಷದ ಶೌ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ. ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಆಗ್ನೇಯ ಫುಜಿಯಾನ್ ಪ್ರಾಂತ್ಯದವಳು ಎಂದೂ ತನ್ನ ಪೋಷಕರು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಶೌ ಹುವಾಂಗ್‌ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಳು. 

ಈ ಮಧ್ಯೆ ಹುವಾಂಗ್ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿದ್ದ. ಆದರೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುವಾಂಗ್‌ನ ಉದ್ಯೋಗ ಕಳೆದುಹೋಯಿತು ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶೌ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹುವಾಂಗ್‌ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾಳೆ. ನಂತರ ಅವಳು ಹುವಾಂಗ್‌ನನ್ನು ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ಗೆ ಹೋಗಲು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಳು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿವೆ ಎಂದು ಶೌ ಹೇಳಿದಳು. ನಂತರ ಹುವಾಂಗ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ತಿಳಿಸದೆ ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ಶೌ ಜೊತೆ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಹೋದನು. ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದ ಫೋಟೋ ನೋಡಿದಾಗ ಅವನು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿಯಿತು ಎಂದು ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.

 

ಇಬ್ಬರೂ ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್ ಗಡಿಗೆ ಹೋದರು. ಅಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸೈನಿಕ ವೇಷಧಾರಿ ಹುವಾಂಗ್‌ನ ಪಾಸ್‌ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡ. ನಂತರ ಹುವಾಂಗ್ ಶೌಳನ್ನು ಬೇಡಿಕೊಂಡಾಗ ಗುಂಪು ಫೋನ್ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಿತು. ನಂತರ ಹುವಾಂಗ್ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ. ಕುಟುಂಬದವರು ತಕ್ಷಣ ಚೀನೀ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. ಈ ಮಧ್ಯೆ ವಂಚನೆ ಗುಂಪು ಹುವಾಂಗ್‌ನ ತಲೆ ಬೋಳಿಸಿ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಕೈಕ್ಸುವಾನ್ ಎಂಬ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಕರೆದೊಯ್ದಿತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ದೇಶಗಳ ನೂರಾರು ಜನರಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲಿ ಅವರು ಹುವಾಂಗ್‌ಗೆ ಟೆಲಿಕಾಂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಲು ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದರು.

ದಿನಕ್ಕೆ  16 ರಿಂದ 20 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ

ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 16 ರಿಂದ 20 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹುವಾಂಗ್ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಲವು ಬಾರಿ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ಗುಲಾಮರಂತೆ ನೋಡುತ್ತಿತ್ತು. ಸೊಂಟ ಮತ್ತು ಕಿವಿಯ ಮೇಲೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ರಾಡ್‌ನಿಂದ ಹೊಡೆಯುವುದು ಶಿಕ್ಷೆಯಾಗಿತ್ತು. ನಿರಂತರ ಥಳಿತದಿಂದ ಹುವಾಂಗ್‌ಗೆ ಕಿವುಡುತನ ಉಂಟಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. 

10 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಗಡಿಗೆ ಬಂದ ಹುವಾಂಗ್‌ನ ಕುಟುಂಬ ವಂಚನೆ ಗುಂಪಿನೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಿತು. ಶೌನಿಂದ ಹುವಾಂಗ್‌ನನ್ನು ಒಂದು ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್‌ಗೆ ಖರೀದಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣ ನೀಡಿದರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಗುಂಪು ತಿಳಿಸಿದೆ.

ಚೀನಿ ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಯುವತಿಯ ಬಂಧನ

ನಂತರ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್‌ನ ಚಾವೊಶಾನ್ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಂಡಳಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸುದೀರ್ಘ ಚೌಕಾಶಿ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ 43 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಸುಲಿಗೆಯಾಗಿ ನೀಡಿ ಸಹೋದರನನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಯಿತು ಎಂದು ಸಹೋದರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹುವಾಂಗ್ ಚೀನಾಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿ ಹತ್ತು ದಿನಗಳ ನಂತರ ಗೆಳತಿ ಶೌಳನ್ನು ಚೀನೀ ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವರದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕಾಂಬೋಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಇಂತಹ ವಂಚನೆ ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಚೀನೀ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಗ್ಯಾಂಗ್‌ಗಳು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಕೆಲವು ವರದಿಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.

 