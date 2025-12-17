Kannada

ಭವಿಷ್ಯ ರೂಪಿಸುವ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್

ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ಎಂಬುದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬಯಸುವ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

education Dec 17 2025
Author: Anusha Kb Image Credits:Getty
Kannada

ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕೆಲಸ ಗಿಟ್ಟಿಸುವ ಅವಕಾಶ

ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಸೇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಉದ್ಯೋಗ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅರಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಬಹಳ ಅಗತ್ಯ.

Image credits: Getty
Kannada

ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ವೇತನ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ

ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ವೇತನ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ, ನೀಡಿದರೂ ಅದು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಸಾಲದ ಸಣ್ಣ ಮೊತ್ತದ ಒಂದು ಗೌರವ ಧನವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್‌ ನೀಡ್ತಿದೆ ಈ ವಿವಿ

ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ನ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್‌ ನೀಡಿ ಸಮ್ಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶವನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟಿಹೆಚ್‌ ಝ್ಯೂರಿಚ್ ವಿವಿ

ಜಾಗತಿಕ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇಟಿಹೆಚ್‌ ಝ್ಯೂರಿಚ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುದಾನಿತವಾದ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ 2026ರಿಂದ ಆರಂಭ

ಈ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಬೇಸಿಗೆ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ 2026ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, ಈ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸ್ಟೈಫಂಡ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶ

ಜಗತ್ತಿನೆಲ್ಲೆಡೆಯ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್, ಗಣಿತ, ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮುಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು?

ಈ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ ವಿಷಯಗಳ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಗೂ ಮೂರನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ವರ್ಷದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Image credits: X
Kannada

ವಾರದಲ್ಲಿ 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸ

ಈ ಸಮ್ಮರ್ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು, ವಾರದಲ್ಲಿ 40 ಗಂಟೆಗಳ ಕೆಲಸವಿರುತ್ತದೆ. ಜೂನ್ 15ರ 2026ರಿಂದ ಈ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.

Image credits: X
Kannada

ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹಲವು ಸವಲತ್ತು

ಈ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆರೋಗ್ಯವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 93 ಸಿಹೆಚ್‌ಎಫ್ ಎಂದರೆ 10,064 ರೂಪಾಯಿ ತೆರಿಗೆ ಮುಕ್ತ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: X
Kannada

ಏನೇನು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ ನೋಡಿ

ಈ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲ್ಯಾಂಡ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸವಲತ್ತು, ಅಲ್ಲಿ ವಸತಿ ಹಾಗೂ  ಐಟಿ ಹಾಗೂ ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ವೀಸಾ ವೆಚ್ಚವೂ ಮರುಪಾವತಿ

ಈ ಫೇಲೋಶಿಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ, ವಸತಿ, ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಯುನಿವರ್ಸಿಟಿಯೇ ಭರಿಸಲಿದ್ದು, ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ವೀಸಾಗೆ ವೆಚ್ಚವಾದ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ

ಈ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗೆ ಆಯ್ಕೆಯಾದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶ್ವದರ್ಜೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಕೆಳಗೆ ಇಟಿಹೆಚ್ ಜ್ಯೂರಿಚ್‌ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಸಂಶೋಧನಾ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.

Image credits: Getty
Kannada

ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ

ಈ ಇಂಟರ್ನ್‌ಶಿಪ್‌ಗಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ರೆಸ್ಯೂಮ್‌ನ ಜೊತೆಗೆ ಎಸ್‌ಒಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು.

Image credits: Getty

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರಾಗುವ ಕನಸು ಬಡವರಿಗಲ್ಲ! ಇಷ್ಟು ಹಣ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದೀರಾ?

ಬುದ್ಧಿಗೆ ಸವಾಲ್; ಈ ಟ್ರಿಕಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬಲ್ಲಿರಾ?

ಯುಪಿಎಸ್‌ಸಿ ಟಾಪರ್ ಶಕ್ತಿ ದುಬೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಸಲಹೆ 'ಕಡಿಮೆ ಓದಿ, ಪದೇ ಪದೆ ಓದಿ'

12ನೇ ತರಗತಿ ನಂತರ ಕೋಟ್ಯಾಧಿಪತಿ ಆಗಬೇಕಾ? ಈ 10 ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿ!