ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಚೀನಾದ ಶಂಜಿಯಾಬೋ (Shanjiaobo) ಶ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಸೈನಿಕನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮದ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ದಂಗಾಗಿಸಿದೆ.

ಬೀಜಿಂಗ್ (ಚೀನಾ): ಪುರಾತತ್ವ ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ಚೀನಾದ ಶಂಜಿಯಾಬೋ (Shanjiaobo) ಶ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಉತ್ಖನನದಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,300 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ರಹಸ್ಯ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ಕ್ರೀ.ಪೂ. 547 ರಿಂದ 221 ರ ನಡುವಿನ 'ಕ್ವಿನ್' (Qin) ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಕಾಲದ ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಸೈನಿಕನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಪುರಾತನ ಕಾಲದ ಮದ್ಯ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಇಂದಿಗೂ ದ್ರವ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೇ ಇರುವುದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ದಂಗಾಗಿಸಿದೆ.

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ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳಾದರೂ ಆವಿಯಾಗದ ದ್ರವ

ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಭೂಗತವಾಗಿದ್ದರೂ ಈ ಕಂಚಿನ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ರವ ಆವಿಯಾಗದೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿಯ ಆಕಾರದ ಕುತ್ತಿಗೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿ ನೀಲಿ-ಹಸಿರು ಬಣ್ಣದ ಸುಮಾರು 15 ಕಪ್ ದ್ರವ ಸುಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ರಸಾಯನಿಕ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿದಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರೋಬ್ಬರಿ 2,400 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವಿಧದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು (Compounds) ಇರುವುದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

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ಇದು ವೈನ್ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಾಚೀನ ಬಿಯರ್!

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇದು ಹಣ್ಣುಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ವೈನ್ ಅಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಗೋಧಿ, ಬಾರ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮೆಗಳಂತಹ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನು ಹುದುಗಿಸಿ (Fermentation) ತಯಾರಿಸಿದ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದ ಬಿಯರ್ ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಜನರು ಧಾನ್ಯಗಳಿಂದ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಸುವ ಕಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದರು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.

ಸೀಲಿಂಗ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಅಚ್ಚರಿ

ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಈ ದ್ರವ ಆವಿಯಾಗದೆ ಉಳಿಯಲು ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಅದ್ಭುತ 'ಸೀಲಿಂಗ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವೇ ಕಾರಣ. ಪಾತ್ರೆಯ ಬಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಕಟ್ಟಿ, ನಂತರ ಮಣ್ಣಿನ ಮಿಶ್ರಣದಿಂದ ಎರಡನೇ ಪದರವಾಗಿ ಸೀಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಗಾಳಿಯಾಡದ (Airtight) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ದ್ರವವು ಹೊರಹೋಗದೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿತ್ತು.

ಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೂ ಲಭ್ಯವಿತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಂತಹ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ರಾಜಮನೆತನಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇತ್ತು. ಒಬ್ಬ ಸಾಧಾರಣ ಸೈನಿಕನ ಸಮಾಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು, ಅಂದಿನ ಕಾಲದ ಮದ್ಯ ತಯಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಶೇಖರಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೂ ತಿಳಿದಿತ್ತು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಈ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಸಂಶೋಧನೆಯ ವಿವರಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ‘ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್’ (Journal of Archaeological Science) ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿವೆ.