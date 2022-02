Bill Gates New book: ಮುಂದಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ಮೇ 3ಕ್ಕೆ ಗೇಟ್ಸ್ ಪುಸ್ತಕ ಬಿಡುಗಡೆ!

ಬಿಲ್ ಗೇಟ್ಸ್‌ ತಮ್ಮ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ "How to Prevent the Next Pandemic" (ಮುಂದಿನ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವನ್ನು ಹೇಗೆ ತಡೆಯುವುದು) ಎಂಬ ಪುಸ್ತಕ ಪ್ರಕಟಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. COVID-19 ಕೊನೆಯ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಾನು ನಂಬುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಗೇಟ್ಸ್‌ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.