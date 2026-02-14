Alexei Navalny Killed by Dart Frog Toxin: 5 Nations Blame Putin ರಷ್ಯಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಅಲೆಕ್ಸಿ ನವಲ್ನಿ ಅವರನ್ನು 'ಎಪಿಬ್ಯಾಟಿಡಿನ್' ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶದಿಂದ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಯುಕೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.14): ಯುಕೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜರ್ಮನಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ಯುರೋಪಿಯನ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ರಷ್ಯಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಅವರ ಕಟ್ಟಾ ವಿರೋಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಅಲೆಕ್ಸಿ ನವಲ್ನಿ ಅವರನ್ನು ವಿಷ ಹಾಕಿ ಸಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ದೇಶಗಳ ವಿದೇಶಾಂಗ ಸಚಿವಾಲಯಗಳು "ಎಪಿಬ್ಯಾಟಿಡಿನ್" ಎಂಬ ವಿಷಕಾರಿ ಅಂಶವನ್ನು ನವಲ್ನಿ ದೇಹದಲ್ಲಿ ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಬಾಣದ ಕಪ್ಪೆಯಲ್ಲಿರುವ (ಡಾರ್ಟ್ ಕಪ್ಪೆ) ವಿಷವನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೊಲ್ಲಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಪ್ಪೆಗು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ.
"ನವಲ್ನಿ ಅವರ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ಹೆದರಿ ರಷ್ಯಾ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಮಾರಕ ವಿಷವನ್ನು ಬಳಸಿದೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ತಿಳಿದಿದೆ" ಎಂದು ಯುಕೆ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಚೇರಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ಈ ವಿಷವನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಧಾನಗಳು, ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಇತ್ತು" ಎಂದು ಯುಕೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಜರ್ಮನಿ, ಸ್ವೀಡನ್ ಮತ್ತು ನೆದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ದೇಶಗಳು ಜಂಟಿ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿವೆ, ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ಸಮಾವೇಶದ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಾಗಿ ಅವರು ರಷ್ಯಾವನ್ನು ರಾಸಾಯನಿಕ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳ ನಿಷೇಧ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ವರದಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
"ನವಲ್ನಿಯನ್ನು ರಷ್ಯಾ ಒಂದು ಬೆದರಿಕೆಯಾಗಿ ನೋಡಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ವಿಷವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೂಲಕ ರಷ್ಯಾವು ತನ್ನ ಬಳಿ ಇರುವ ಹೇಯ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ವಿರೋಧದ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೊಂದಿರುವ ಅಗಾಧ ಭಯವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಿದೇಶಾಂಗ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯೆವೆಟ್ ಕೂಪರ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಣದ ಕಪ್ಪೆಗಳು ಎಂದರೇನು?
ಬಾಣದ ಕಪ್ಪೆ ಅಥವಾ ಡಾರ್ಟ್ ಫ್ರಾಗ್. ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳ ಚರ್ಮದಿಂದ ತೆಗೆದ ವಿಷವನ್ನು ಅಮೆರಿಕದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಬೇಟೆಯಾಡುವ ಬಾಣಗಳ (Darts) ತುದಿಗೆ ಸವರುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ 'ಬಾಣದ ಕಪ್ಪೆ' ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಕಪ್ಪೆಗಳ ವಿಷದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ 'ಬಟ್ರಾಕೋಟಾಕ್ಸಿನ್' ($Batrachotoxin$) ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ನರಮಂಡಲದ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ನವಲ್ನಿ ಪತ್ನಿಯ ಹೇಳಿಕೆ
2024 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಪತಿಯ "ಕೊಲೆ" "ವಿಜ್ಞಾನ-ಸಾಬೀತಾದ ಸತ್ಯ" ಎಂದು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಯೂಲಿಯಾ ನವಲ್ನಾಯಾ ಶನಿವಾರ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮ್ಯೂನಿಚ್ ಭದ್ರತಾ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಹೊರತಾಗಿ, ನವಲ್ನಾಯಾ , "ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನು ಕೊಂದದ್ದು ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಖಂಡಿತ, ಅದು ಕೊಲೆ ಎಂದು ನನಗೆ ಖಚಿತವಾಗಿತ್ತು... ಆದರೆ ಆಗ ಅದು ಕೇವಲ ಪದಗಳಾಗಿದ್ದವು. ಆದರೆ ಇಂದು ಈ ಪದಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ-ಸಾಬೀತಾದ ಸತ್ಯಗಳಾಗಿವೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಯಾರೀತ ಅಲೆಕ್ಸಿ ನವಲ್ನಿ?
ನವಲ್ನಿ ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟಗಾರ. ಅವರು 19 ವರ್ಷಗಳ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದರು, ಇದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರೇರಿತ ಶಿಕ್ಷೆ ಎಂದೂ ಅವರು ನಂಬಿದ್ದರು. ಫೆಬ್ರವರಿ 2024 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಕ್ಟಿಕ್ ಪೆನಲ್ ಕಾಲೋನಿಯಲ್ಲಿ ಇವರು ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದರು. ರಷ್ಯಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನವಲ್ನಿ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಾಡಿದ ಬಳಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಅವರು ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಹೇಳಿತ್ತು.
ನವಲ್ನಿಗೆ ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 2020 ರಲ್ಲಿ ವಿಷಪ್ರಾಶನ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಕ್ರೆಮ್ಲಿನ್ ಕಾರಣ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅವರನ್ನು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಜರ್ಮನಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಲಾಯಿತು, ಆದರೆ ಐದು ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಅವರು ರಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಿದಾಗ, ಅವರನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬಂಧಿಸಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಲಾಯಿತು.