ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಈ ಲೇಖನ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. 'ಡ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್' ಎಂಬ ಈ ವಿಧಾನವು, ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂದು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಗಬೇಕಾದರೆ ಈ ಮೊದಲು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ, ದಿನಗಟ್ಟಲೆ ಕಾಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆವಿಷ್ಕಾರ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಅನ್ನೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಅದೂ ಕೇವಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ನೀರು ಕುಡಿಯಲು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲವೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಲಿದೆ!
ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಈ 'ಮ್ಯಾಜಿಕ್' ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ?
ಈ ಹೊಸ ವಿಧಾನವು ಅತ್ಯಂತ ಸರಳವಾಗಿದ್ದು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿ (Test Strip) ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಸಾಕು. ನೀರಿನ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಹನಿಯನ್ನು ಈ ಪಟ್ಟಿಯ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದಾಗ, ಅದು ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಕಲುಷಿತ ಅಂಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಾನವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ತ್ಯಾಜ್ಯದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ 'ಯುರೊಬಿಲಿನ್' ಎಂಬ ಅಂಶವನ್ನು ಇದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಈ ಅಂಶ ಪತ್ತೆಯಾದರೆ, ಅದು ನೀರು ಕಲುಷಿತಗೊಂಡಿದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಪುರಾವೆ.
ಡ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್: ಫೋನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾವೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್!
ಈ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು 'ಡ್ರಾಪ್ ಅಂಡ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್' (Drop and Detect) ಎಂದು ಹೆಸರಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ಗೆ ಎಲ್ಇಡಿ ಲೈಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನವನ್ನು ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀರಿನ ಹನಿ ಹಾಕಿದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಪಟ್ಟಿಯು ಕಲುಷಿತ ಅಂಶಗಳಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಫೋನ್ನ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಈ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಹೊಳಪನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿದು ತಕ್ಷಣವೇ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ನಡೆಸಿ, ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತೋರುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ವಿಧಾನಗಳಿಗಿಂತ ಇದು ಹೇಗೆ ಭಿನ್ನ?
ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ತಜ್ಞರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರುತ್ತಿತ್ತು. ಅಲ್ಲದೆ ವರದಿ ಬರಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ನದಿ ನೀರು ಹಾಗೂ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕದ ನೀರಿನ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಪ್ರಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿಖರ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಸವಾಲಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುವುದು ಇದರ ಹೆಚ್ಚುಗಾರಿಕೆ.
ಯಾರಿಗೆ ಇದು ಸಂಜೀವಿನಿ?
ಲ್ಯಾಬ್ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗಗಳು, ನೆರೆಹಾವಳಿಯಂತಹ ವಿಪತ್ತು ಪೀಡಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಶೀಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೆ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಒಂದು ವರದಾನವಾಗಲಿದೆ. ಶುದ್ಧ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಲ್ಲದೆ ಹರಡುವ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಈ ತ್ವರಿತ ಪರೀಕ್ಷಾ ವಿಧಾನವು ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಏನು?
ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೇವಲ ಸಂವಹನಕ್ಕಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಜನರ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೂ ಬಳಕೆಯಾಗಬಲ್ಲದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಆವಿಷ್ಕಾರವೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿರುವ ಇತರ ವಿಷಕಾರಿ ಲೋಹಗಳು ಮತ್ತು ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೇರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಇದ್ದರೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ನೀರಿನ ಭರವಸೆ ನಿಮ್ಮದಾದಂತೆ!