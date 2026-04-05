ನಾಸಾದ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಿಷನ್ ಚಂದ್ರನತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ವರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳ ತಂಡವು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ಓರಿಯನ್ ನೌಕೆಯ ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ನಾಸಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ನೌಕೆಯು ಚಂದ್ರನತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ 'ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು' ದೂರವನ್ನು ಭಾನುವಾರ ಕ್ರಮಿಸಿದೆ ಎಂದು ನಾಸಾ ತಿಳಿಸಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಈ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪಲಾಗಿದೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವ ನಾಸಾ, 'ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಚಂದ್ರನತ್ತ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮೂರನೇ ಎರಡರಷ್ಟು ದೂರವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ದಿನದಂದು, ಓರಿಯನ್ ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ಚಂದ್ರನ ಸಮೀಪ ಹಾರಾಟದ ವೇಳೆ ಅಧ್ಯಯನ ನಡೆಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ, ಅವರು ನೌಕೆಯನ್ನು ಮ್ಯಾನುವಲ್ ಆಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ನೌಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ಈ ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಲು "ಮಾತುಗಳೇ ಇಲ್ಲ," ಎಂದು ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಾಟ
ಶನಿವಾರ, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಂದ್ರನ ಸುತ್ತಾಟವನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಅಪೊಲೊ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶಕ್ಕೆ ಇವರು ಸಾಗಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೂವರು ಅಮೆರಿಕನ್ನರು ಮತ್ತು ಒಬ್ಬ ಕೆನಡಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೋಮವಾರದಂದು ಇವರು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಚಂದ್ರನ ಹಿಂಭಾಗದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಸೆರೆಹಿಡಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. 53 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಹೊರಟ ಮೊದಲ ಮಾನವಸಹಿತ ತಂಡ ಇದಾಗಿದೆ. ನಾಸಾದ ಅಪೊಲೊ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಂತಲ್ಲಿಂದ ಈ ಯೋಜನೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ ಎಂದು ಪೊಲಿಟಿಕೊ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಭೂಮಿಯಿಂದ 2,52,000 ಮೈಲಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ II ಮಾನವಸಹಿತ ಅತಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಹಿಂದೆ ಒಂದು 'ಯು-ಟರ್ನ್' ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಚಂದ್ರನ ಕಕ್ಷೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಇಳಿಯದೆ ನೇರವಾಗಿ ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಲಿದೆ. ಸದ್ಯ ಈ ದಾಖಲೆ ಅಪೊಲೊ 13 ಮಿಷನ್ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದೆ.
ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ತಂಡ
ಕೆನಡಾದ ಗಗನಯಾತ್ರಿ ಜೆರೆಮಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಕೆನಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿ ಈ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದೆ. ಪೊಲಿಟಿಕೊ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನತ್ತ ಹಾರಿದ ಅಮೆರಿಕದವರಲ್ಲದ ಮೊದಲ ವ್ಯಕ್ತಿ ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್.
ಇಂದು ಅವರು ಕೆನಡಾಕ್ಕೆ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಕೆನಡಿಯನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲಿಸಾ ಕ್ಯಾಂಪ್ಬೆಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ಅವರು ಈ ಧೈರ್ಯದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ನೋಡುವಾಗ, ಕೆನಡಾದ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಕನಸು ಕಾಣುವವರು ಬರೆಯುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮಗೆ ನೆನಪಾಗಲಿ' ಎಂದು ಅವರು ಕ್ವಿಬೆಕ್ನಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.
1972ರ ಅಪೊಲೊ 17ರ ಮೂವರು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡದ ನಂತರ, ಹ್ಯಾನ್ಸೆನ್, ರೀಡ್ ವೈಸ್ಮನ್, ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಕ್ ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಪೊಲಿಟಿಕೊ ವರದಿ ಪ್ರಕಾರ, ಚಂದ್ರನತ್ತ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳೆ ಕ್ರಿಸ್ಟಿನಾ ಕೋಕ್ ಮತ್ತು ಮೊದಲ ಕರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಕ್ಟರ್ ಗ್ಲೋವರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.
ಆರ್ಟೆಮಿಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭವಿಷ್ಯ
ಏಪ್ರಿಲ್ 10 ರಂದು ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಮಿಷನ್ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಸುಸ್ಥಿರ ನೆಲೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಾಸಾದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ಇದಾಗಿದೆ. 2028ರ ವೇಳೆಗೆ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇಬ್ಬರು ಗಗನಯಾತ್ರಿಗಳನ್ನು ಇಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಈ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊಂದಿದೆ. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)