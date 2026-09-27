ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ವಾರ ಧನು ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಯೋಗಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಾರ ಈ ರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದವರಿಗೆ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ವಾರದ ಅದೃಷ್ಟ ಜಾತಕ 2026: ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಕೊನೆಯ ವಾರ ಮತ್ತು ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಆರಂಭ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗೆ, ಧನು ರಾಶಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಭರವಸೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಪಕ್ಷವೂ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕುಟುಂಬದ ಸಂತೋಷ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿರ್ಣಾಯಕವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಕುರಿತು ಕಾಲಕಾಲಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿವೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗಿನ ಮುಂದಿನ ವಾರಕ್ಕೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಅಂತಹ ಒಂದು ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಾರ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ, ಪೂರ್ವಜರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಕೆಲಸವು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಸ್ಥೈರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಗತಿಕರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ನಿಮಗೆ ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕುಟುಂಬ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಅವಧಿಯು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಪೂರ್ವಜರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದು, ಆಹಾರವನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಅಗತ್ಯವಿರುವವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವುದು ಪುಣ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ವಾರ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಉದ್ಯೋಗ, ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು, ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಈ ವಾರ ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮನೆ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯ ಮೂಲವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ
ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 28 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ, ಪ್ರಯಾಣ, ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರವನ್ನು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶಿ ಅಥವಾ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಲು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದವರಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಪಿತೃ ಪಕ್ಷದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವಜರನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.