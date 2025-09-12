ರೈಲಿನ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಯುವಕನ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಪಕ ಟೀಕೆ ಬಂದಿದೆ. ರೀಲ್ಸ್ಗಾಗಿ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಲು ಆಗ್ರಹ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುವ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ತಮ್ಮ ಮತ್ತು ಇತರರ ಜೀವವನ್ನೂ ಪಣಕ್ಕಿಡಲು ಹಿಂಜರಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಜನರ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವ ಯುವಕನ ವಿಡಿಯೋ ಇದು. ವೈರಲ್ ಆಗಲು ಟ್ರೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗುವಾಗ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಟೀಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ನಿಧಿ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಎಂಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಎಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ (ಟ್ವಿಟರ್) ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್ ಮಾಡಲು ಜನ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹವರ ವಿರುದ್ಧ ಸರ್ಕಾರ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಯುವಕ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿ ಮೇಲೆ ಮಲಗಿರುವುದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೈಲು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತದೆ. ಟ್ರೈನ್ ಹಾದು ಹೋಗುವವರೆಗೂ ಯುವಕ ಹಳಿ ಮೇಲೆಯೇ ಮಲಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಟ್ರೈನ್ ಹೋದ ನಂತರ ಯಾವುದೇ ಗಾಯಗಳಿಲ್ಲದೆ ಎದ್ದು ಬರುವುದನ್ನೂ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯುವಕನಿಗೆ ಹೇಗೆ ಮಲಗಬೇಕು ಎಂಬ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ನಂತರ, ಅನೇಕ ಜನರು ಯುವಕನನ್ನು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ದೃಶ್ಯಗಳು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲೆಡೆ ಇಂತಹ ಮೂರ್ಖತನ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಇದರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ರೀಲ್ಗಳಿಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನೇ ಪಣಕ್ಕಿಡುವವರು ಎಂದು ಇತರರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಸಲಹೆಗಳು/ಶಿಫಾರಸುಗಳು:
- ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಜಾಗೃತಿ: ಶಾಲೆಗಳು, ಕಾಲೇಜುಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಾಜ ಸಂಘಟನೆಗಳು 'ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಸುರಕ್ಷತೆ' ಬಗ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು, ಯುವಕರನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಬೇಕು.
- ನಿಯಂತ್ರಣೆಗಳು: ರೈಲು ಹಳಿಗಳು, ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಗಳು ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ನಿರ್ಬಂಧಿಸುವ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ತಿರುವು ಮಾಡಬೇಕು.
- ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ವೇದಿಕೆಗಳ ನಿರ್ಬಂಧ: ಅಪಾಯಕಾರಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ತಳ್ಳಿಹಾಕುವ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮ‑ನೀತಿಗಳಿರಬೆಕು.
- ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ: ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಭದ್ರತೆಯನ್ನು ಹಿಂಗಾವಲ್ಲದೆ ಉಲ್ಲಂಘಿಸುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ದಂಡನೆಗಳು, ಶಿಕ್ಷೆಗಳೂ ಇರಬೇಕು.