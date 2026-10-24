ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮೀಸೆ ಹೊಂದಿರುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಭಾರಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲ ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಮೀಸೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ವಿಚಿತ್ರ ಹಾಗೂ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಮಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ತಮಾಷೆ ಹಾಗೂ ತೀವ್ರ ಕುತೂಹಲವನ್ನು ಕೆರಳಿಸಿದೆ. ಅದೇನೆಂದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರುವ ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿನ (Newborn Baby) ಮೇಲ್ತುಟಿಯ ಮೇಲೆ ದಟ್ಟವಾದ, ಕಪ್ಪನೆಯ ಮೀಸೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವುದು.
ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದ ಈಕ್ವೆಡಾರ್ (Ecuador) ಮೂಲದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಮಗುವಿನ ಮೇಲ್ತುಟಿ ಮತ್ತು ಕೆನ್ನೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲು ಇರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ನಾನಾ ರೀತಿಯ ತಮಾಷೆಯ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗುವಿಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ದಟ್ಟವಾದ ಮೀಸೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನವಜಾತ ಶಿಶುವಿಗೆ ಮೀಸೆ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? - ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಹೇಳುವುದೇನು?
ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ನವಜಾತ ಶಿಶುಗಳು ಹುಟ್ಟುವಾಗ ಅವರ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ತೆಳುವಾದ, ಮೃದುವಾದ ಕೂದಲು ಇರುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ 'ಲ್ಯಾನುಗೋ' (Lanugo) ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭ್ರೂಣದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಬೆಳೆಯುವ ಈ ಕೂದಲು, ಮಗು ಜನಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಅಥವಾ ಜನಿಸಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಉದುರಿಹೋಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆನ್ನು, ಹೆಗಲು, ಕಿವಿ ಹಾಗೂ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಈ ಕೂದಲು ಕಂಡುಬರುವುದು ಸಹಜ.
ಆದರೆ, ಈ 'ಲ್ಯಾನುಗೋ' ಕೂದಲು ಅತ್ಯಂತ ತೆಳುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣರಹಿತವಾಗಿ (ಅಥವಾ ತೀರಾ ತಿಳಿ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ) ಇರುತ್ತದೆ. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತೆ ವಯಸ್ಕ ಪುರುಷನಂತೆ ದಟ್ಟವಾದ, ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಶೇಪ್ ಮಾಡಿದಂತಹ ಮೀಸೆ ಮಗುವಿಗೆ ಬರಲು ಯಾವುದೇ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಾಕ್ಷ್ಯಾಧಾರಗಳಿಲ್ಲ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೀಮ್ಸ್ ಹಬ್ಬ
ಮಗುವಿನ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ರೂಪವನ್ನು ನೋಡಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಮಗು ಎಲ್ಕೆಜಿ ತರಗತಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೇರವಾಗಿ ಮಿಡ್ಲೈಫ್ ಕ್ರೈಸಿಸ್ಗೆ (ಮಧ್ಯ ವಯಸ್ಸಿನ ಸಂಕಟ) ತಲುಪಿದೆ", "ಮಗು ಹುಟ್ಟುತ್ತಲೇ ನಿವೃತ್ತಿಯಾಗಿದೆ, ಮೂರು ಮಕ್ಕಳು ಹಾಗೂ ಎರಡು ಸಾಲದ (Mortgage) ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊತ್ತಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು "ಮಗು ಹುಟ್ಟಿ ಕೇವಲ 2 ಗಂಟೆಯಾಗಿದೆ, ಆದರೂ 9 ರಿಂದ 5 ಗಂಟೆಯ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸುಸ್ತಾದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ!" ಎಂದು ತಮಾಷೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ತಮಾಷೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲದೆ ಫೋಟೋ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಹಂತಕ್ಕೂ ತಲುಪಿವೆ. ಈ ಮಗುವಿನ ಮುಖವನ್ನು ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ, ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ತೊಡಿಸಿ 'ಸುಪ್ರೀಂ ಲೀಡರ್' ಎಂದು ಬರೆದಿರುವ ಮೇಜಿನ ಮುಂದೆ ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿದಂತೆ, ಬ್ಲೇಜರ್ ಧರಿಸಿ ಸಿಗಾರ್ ಸೇದುತ್ತಿರುವಂತೆ, ಸೂಪರ್ ಮಾರಿಯೋ ಉಡುಪು ಹಾಗೂ ಚೀನಾದ 'ಹಾನ್ ಯೋಧನ' ಕವಚ ಧರಿಸಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಚಿತ್ರ ಮೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್: ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ತಜ್ಞರು 'ನಕಲಿ' ಎನ್ನಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಕೂಲಂಕಷವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಚೆಕ್ (Fact Check) ತಜ್ಞರು ಇದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಅಥವಾ 'ಎಐ' (Artificial Intelligence) ಕರಾಮತ್ತು ಎಂದು ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ: ಮಗು ತನ್ನ ತಲೆ ಅಥವಾ ಮುಖದ ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿದಾಗ, ಆ ಮೀಸೆಯ ಭಾಗವು ಮಗುವಿನ ಚರ್ಮದ ಜೊತೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಚಲಿಸದೆ, ಲಘುವಾಗಿ ಜಾರುವಂತೆ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಕರ್ (Flicker/Glitch) ಆಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ನೆರಳು: ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಮಗುವಿನ ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ನೆರಳಿಗೆ ಈ ಮೀಸೆಯ ಮೇಲಿರುವ ಬೆಳಕು ತಾಳೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಅಧಿಕೃತ ದಾಖಲೆಯಿಲ್ಲ: ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಆಸ್ಪತ್ರೆ, ವೈದ್ಯರು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮಗುವಿನ ಪೋಷಕರ ಗುರುತು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ.
ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನೈಜ ಮಗುವಿನ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು, 'ಎಐ ಫೇಸ್-ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಫಿಲ್ಟರ್' (AI Face-Mapping Filter) ಅಥವಾ ಎಡಿಟಿಂಗ್ ಟೂಲ್ ಮೂಲಕ ಈ ನಕಲಿ ಮೀಸೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.