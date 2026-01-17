ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡಿನ ಆಳದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ, ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯೋಧರ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದ ಈ ಜನಾಂಗ, ಅಕ್ರಮ ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆ ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇದು ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೇ ಗಂಭೀರ ಅಪಾಯ
ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡು: ಆಧುನಿಕ ಪ್ರಪಂಚದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಡಗಿ, ಶತಮಾನಗಳಿಂದ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಬದುಕನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಅಮೆಜಾನ್ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯವೊಂದರ ಯೋಧರ ಅಪರೂಪದ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಇದು ಕೇವಲ ದೃಶ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅರಣ್ಯದ ಆಳದಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುವ ರಹಸ್ಯದ ಒಂದು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದಂತಿದೆ. ಬರಹಗಾರ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕ ಪಾಲ್ ರೊಸೊಲಿ ಅವರು ಲೆಕ್ಸ್ ಫ್ರಿಡ್ಮನ್ ಪಾಡ್ಕ್ಯಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಅದ್ಭುತ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ನಡುವೆ ಸಾಗಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯೋಧರು!
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ಚಿಟ್ಟೆಗಳ ಹಿಂಡಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಬುಡಕಟ್ಟು ಯೋಧರು ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಈ ದೃಶ್ಯವು ಕಾವ್ಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ನಿಗೂಢವಾಗಿದೆ. ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆಕಾಡನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುವಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ರೊಸೊಲಿ, ಇಂತಹ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆಂದೂ ನೋಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಯೊಂದಿಗಿನ ಅವಿನಾಭಾವ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಕನ್ನಡಿ ಹಿಡಿದಂತಿದೆ.
ಶಸ್ತ್ರ ಕೆಳಗಿಟ್ಟು ಆಹಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ನಿಗೂಢ ಮನುಷ್ಯರು!
ಪೆರುವಿಯನ್ ಅಮೆಜಾನ್ ಪ್ರದೇಶದ ನದಿಯ ದಡದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಅದ್ಭುತ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಯೂ ಇದೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಸಂಪರ್ಕವಿಲ್ಲದ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು, ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ಆಹಾರ ತುಂಬಿದ ದೋಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೊದಲು ನಂಬಿಕೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಕೆಳಗಿರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನೊಂದಿಗಿನ ಅವರ ಸೀಮಿತ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂವಹನವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುತೂಹಲದ ಹಿಂದೆ ಅಡಗಿರುವ ಮಾರಕ ಅಪಾಯ!
ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮುದಾಯದ ಗೋಚರತೆ ಕೇವಲ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ವೈವಲ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಂಸ್ಥೆ ಫೆನಮದ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಮೆಜಾನ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಅಕ್ರಮ ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾದಕವಸ್ತು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಿರ್ದಯವಾಗಿ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬದುಕು ಈಗ ಅಪಾಯದಲ್ಲಿದೆ.
'ಮಾಶ್ಕೊ ಪಿರೋ'ಗೆ ಸಾವಿನ ಆಹ್ವಾನ?
2024ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನೆಲ್ಸ್ ತಹುಮಾನು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕಂಪನಿಗಳು ಅಕ್ರಮವಾಗಿ 200 ಕಿ.ಮೀ.ಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿ ಮರ ಕಡಿಯುವಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿವೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ, 50 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, 'ಮಾಶ್ಕೊ ಪಿರೋ' ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾದ ಈ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಆಧುನಿಕ ಜಗತ್ತಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜ್ವರದಂತಹ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಸಮುದಾಯವನ್ನೇ ನಾಶಪಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮರೆತು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಇವರನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
21ನೇ ಶತಮಾನದ ಈ ಆಧುನಿಕ ಒತ್ತಡಗಳ ನಡುವೆ, ಈ ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಗೂಢ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಬೇಕೆಂದು ಸಂರಕ್ಷಣಾವಾದಿಗಳು ಪೆರುವಿಯನ್ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ವಿಸ್ತೃತ ಸಂರಕ್ಷಿತ ವಲಯಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸದಿದ್ದರೆ, ಅಮೆಜಾನ್ನ ಮತ್ತೊಂದು ಅಜ್ಞಾತ ಅಧ್ಯಾಯವು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.