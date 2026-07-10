Gurgaon amazon vs Bengaluru eBay job offer ಬೆಂಗಳೂರುದಲ್ಲಿ ₹35 ಲಕ್ಷದ eBay ಆಫರ್ ಮತ್ತು ಗುರ್ಗಾಂವ್ನಲ್ಲಿ ₹28 ಲಕ್ಷದ Amazon FAANG ಆಫರ್ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾದ ಟೆಕ್ಕಿ
ಹೆಚ್ಚು ಸಂಬಳ ಇರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾ ಅಥವಾ FAANG ಕಂಪನಿಯ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಾ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ರೊಬ್ಬರ ರೆಡ್ಡಿಟ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
"Amazon Gurgaon vs eBay Bengaluru – FAANG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ನಾ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಸಂಬಳನಾ?" ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಟೆಕ್ಕಿ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಕಂಪನಿ ಸೇರಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ 12 ರಿಂದ 18 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿ-ಎನ್ಸಿಆರ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವ Microsoft ಅಥವಾ Adobe ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ತಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರಲು ಈ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಕಂಪನಿಗಳ ಆಫರ್ ಏನು?
ಟೆಕ್ಕಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪ್ರಕಾರ, Amazon Gurgaon ನೀಡಿರುವ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನಲ್ಲಿ:
₹19.17 ಲಕ್ಷ ವಾರ್ಷಿಕ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇತನ
ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ₹6.47 ಲಕ್ಷ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಬೋನಸ್
₹1.5 ಲಕ್ಷ ರಿಲೊಕೇಶನ್ ಬೋನಸ್
4 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುವ ₹15.56 ಲಕ್ಷ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಟಾಕ್
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸುಮಾರು ₹27.9 ಲಕ್ಷ ಆಗಿದೆ.
ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ, eBay Bengaluru ನೀಡಿರುವ ಆಫರ್ನಲ್ಲಿ:
₹24 ಲಕ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇತನ
₹2.4 ಲಕ್ಷ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಬೋನಸ್
₹1.5 ಲಕ್ಷ ಜಾಯಿನಿಂಗ್ ಬೋನಸ್
₹1 ಲಕ್ಷ ರಿಲೊಕೇಶನ್ ಬೋನಸ್
ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಟ್ ಆಗುವ 25,000 ಡಾಲರ್ ಮೌಲ್ಯದ ಸ್ಟಾಕ್
ಇದರೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲ ವರ್ಷದ ಒಟ್ಟು ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಸುಮಾರು ₹34.8 ಲಕ್ಷ ಆಗುತ್ತದೆ.
ಟೆಕ್ಕಿಯ ಗೊಂದಲ ಏನು?
ಎರಡೂ ಕಂಪನಿಗಳ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ನಡುವೆ ಸುಮಾರು ₹7 ಲಕ್ಷ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೂ, Amazonನ FAANG ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ತ್ಯಜಿಸಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಟೆಕ್ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಟೆಕ್ಕಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"eBay ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ Google, Microsoft ಅಥವಾ ಇತರ ಉನ್ನತ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಯೂಮ್ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಆಗುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆಯೇ?" ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇದರ ಜೊತೆಗೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಿದಾಗ ಹೊಸ ಸಂಬಳವನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ ವೇತನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಲಾಗುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ eBayಯ ₹24 ಲಕ್ಷ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ವೇತನ Amazonನ ₹19.17 ಲಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು?
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ದಯವಿಟ್ಟು Amazon ಸೇರಬೇಡಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಕೆಲಸದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ತುಂಬಾ ಕಠಿಣವಾಗಿದೆ. ದಿನಕ್ಕೆ 12-14 ಗಂಟೆ ಕೆಲಸ ಸಾಮಾನ್ಯ. FAANG ಕನಸಿಗಿಂತ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು Work-Life Balance ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, "ಯಾವುದೇ ದಿನ eBay ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. Amazonನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನ ತುಂಬಾ ಕಳಪೆಯಾಗಿದೆ," ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೆ Amazon ಹಾಗೂ eBay ಎರಡರಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿರುವ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ನಾನು ಯಾವುದೇ ದಿನ Amazon ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಉತ್ತಮ ಕಲಿಕೆ, ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಲಿಯುವುದು ಮುಖ್ಯ," ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು, "ಅಂತಿಮ ಗುರಿ Google ಸೇರೋದು ಆಗಿದ್ದರೆ Amazon ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಹಿರಿಯ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಬಳವೂ ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯಲ್ಲಿ Work-Life Balance ಮುಖ್ಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ eBay ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ," ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಇದೀಗ ಸಂಬಳ, ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮೌಲ್ಯ, ಕೆಲಸ-ಜೀವನ ಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಟೆಕ್ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವೆ ಹೊಸ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.