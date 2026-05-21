ಪುಣೆಯ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಈಗ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫುಲ್ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ಕಂಪನಿಯೇ ಬಾಲಿವುಡ್ ಸ್ಟೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ಪುಣೆಯ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಮಾಡಿದ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಶಾಪಿಂಗ್ ಈಗ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸಕತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಇದನ್ನೇ ನೆಟ್ಟಿಗರು 'ಅಡಲ್ಟ್ ಮನಿ'ಯ ಪೀಕ್ ಮೊಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರಾ ಕುಲ್ಸುಮ್ ಅನ್ನೋ ಯುವತಿ ಈ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಡೆಲಿವರಿ ಹುಡುಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಹೊತ್ತು ತಂದುಕೊಡುವುದನ್ನು ನೋಡಬಹುದು.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ತಮಾಷೆಯಾದ ಸಾಲಿನೊಂದಿಗೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ: 'ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಡೇಂಜರ್. ರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆಗೆ ಊಟ ಬಿಸಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನಿಸ್ತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡಿದೆ.' ಈ ಸಾಲಿನ ನಂತರ, ಡೆಲಿವರಿ, ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸೆಟಪ್ ಮಾಡುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿಸಿ ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಚಿಕ್ಕ ಆಸೆಗಾಗಿ ಈ ಯುವತಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ.
ತಮಾಷೆಗೆ ಜೊತೆಯಾದ ಕಂಪನಿ
ಈ ತಮಾಷೆಗೆ ಸ್ವತಃ ಇನ್ಸ್ಟಾಮಾರ್ಟ್ ಕಂಪನಿಯೇ ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಯಾಗಿದೆ. ಬಾಲಿವುಡ್ನ ಫೇಮಸ್ ಸಿನಿಮಾ 'ದಿಲ್ವಾಲೆ ದುಲ್ಹನಿಯಾ ಲೇ ಜಾಯೇಂಗೆ'ಯ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನೇ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 'ಬಡೇ ಬಡೇ ಶೆಹರೋಂ ಮೇ ಐಸೆ ಚೋಟಿ ಚೋಟಿ ಪರ್ಚೇಸಸ್ ಹೋತೆ ರೆಹತೆ ಹೈ, ಸೆನೊರಿಟಾ' ಅಂತ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಕಾಮೆಂಟ್ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಬಾಲಿವುಡ್ ಟಚ್ ಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇಗನೇ ವೈರಲ್ ಆಯ್ತು. ಕಾಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಮಾಷೆ, ಅಚ್ಚರಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಂತೂ, 'ನಾವೂ ಇದೇ ರೀತಿ ಸಡನ್ ಆಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ' ಅಂತ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಹಿಂದಿನ ತಮಾಷೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥವಾಗಿದೆ.