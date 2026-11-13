2019ರಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಪಿನ್ ಸಾಹು ಆ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಒಟ್ಟು ₹42 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಮತ್ತು ಮೀಮ್ ಹಕ್ಕುಗಳಿಂದ ಈ ಆದಾಯ ಬಂದಿದ್ದು, ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2019ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ಭಯದಿಂದ "ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕರಾ ದೇ ಭಾಯ್" (ದಯವಿಟ್ಟು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸು ಸಹೋದರ) ಎಂದು ಪದೇ ಪದೇ ಗೋಗರೆದು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಸೆನ್ಸೇಷನ್ ಆಗಿದ್ದ ವಿಪಿನ್ ಸಾಹು (Vipin Sahu), ಆ ಒಂದೇ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹42 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: ವಿಡಿಯೋದ ಮೀಮ್ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು (Meme Rights) ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ₹22 ಲಕ್ಷ ಹಾಗೂ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ (YouTube) ಮೂಲಕ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವುದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ನಿಶು ತಿವಾರಿ (Nishu Tiwari) ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದ ವಿಶೇಷ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿಪಿನ್ ಸಾಹು, ಆ ವಿಡಿಯೋ ತಮ್ಮನ್ನು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ವೈರಲ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಪಯಣವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಗಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೀಮ್ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮಾರಾಟದಿಂದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸುಮಾರು ₹42 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯ ಬಂದಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ ಸಂಚಲನ
2019ರಲ್ಲಿ ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾಗ ವಿಪಿನ್ ಸಾಹು ಪ್ಯಾರಾಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಿದ್ದಂತೆಯೇ ಭಯಭೀತರಾದ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಕೋಚ್ ಬಳಿ "ಭಾಯ್ 100-200 ಜ್ಯಾದಾ ಲೇ ಲೇ, ಪರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕರಾ ದೇ" (ಸಹೋದರ 100-200 ರೂಪಾಯಿ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೋ, ಆದರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಸು) ಎಂದು ಅಂಗಲಾಚಿದ್ದರು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕಾಳ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹರಡಿ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೀಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು.
ವೈರಲ್ ಖ್ಯಾತಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿ ಉದ್ಯಮಿ
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಿನ್ನೆಲೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಸಾಹು, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗುವ ಮೊದಲೇ ತಾವು ಹಲವು ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ: ತಾವು ಹಲವು ಜಿಮ್ಗಳು (Gyms) ಮತ್ತು ಟೈಲ್ಸ್ ಶೋರೂಮ್ಗಳ (Tile Showrooms) ಮಾಲೀಕರಾಗಿದ್ದು, ಭಾರತ, ದುಬೈ ಮತ್ತು ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮ ಹೊಂದಿರುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ವಿಪಿನ್ ಸಾಹು ಜಾರ್ಜಿಯಾದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಜನಪ್ರಿಯ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ 'ಎಂಟಿವಿ ರೋಡೀಸ್'ನಲ್ಲಿ (MTV Roadies) ಭಾಗವಹಿಸುವ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೂ ಅವರು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 'ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವ್ಯಕ್ತಿ' ಎಂಬ ಹಣೆಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಬಗೆಗಿನ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಎನ್ಜಿಒ (NGO) ಮೂಲಕ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು (Philanthropic work) ಪರಿಚಯಿಸಲು ರೋಡೀಸ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹೊಸ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಕಿವಿಮಾತು
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ವಿಪಿನ್ ಸಾಹು, ವೈರಲ್ ಖ್ಯಾತಿ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ಗಳು ಕೇವಲ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಜನಪ್ರಿಯತೆಯನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಕಿವಿಮಾತು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.