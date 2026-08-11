ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ 17 ವರ್ಷದ ಪ್ಲಸ್-ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ ಚಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ನಡೆದ ಬಳಿಕ 17 ವರ್ಷದ ಪ್ಲಸ್-ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಘಟನೆ ಕೇರಳದ ಕಣ್ಣೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನ ಆತ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ, ‘ನಾನು ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಉಳಿದ ಜೀವನ ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೇನೆ’ ಎಂದು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಬಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇರಳದ ಹೊರಗೂ ಹುಡುಕಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಿಂದ ಬಾಲಕ ನಾಪತ್ತೆ
ಕಣ್ಣೂರಿನ ಪೆರಿಂಗತ್ತೂರಿನ ನಿವಾಸಿ ಶಿವಸೂರ್ಯ ಎ. ಸರ್ಕಾರಿ ಹೈಯರ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಶಾಲೆ, ಚೋಕ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್-ಟು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಿಂದ ಆತ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಶನಿವಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊಟಕ್ಕೆ ಬಾಲಕ ಕೆಳಗೆ ಬಾರದಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಿಗೆ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸುಮಾರು 2.30ರ ವೇಳೆಗೆ ಸಹೋದರಿ ಕೊಠಡಿಗೆ ತೆರಳಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಆತ ಹೊದಿಕೆ ಹೊದ್ದು ಮಲಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣಿಸಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊದಿಕೆ ತೆಗೆದು ನೋಡಿದಾಗ ಅದರೊಳಗೆ ದಿಂಬುಗಳು ಮಾತ್ರ ಇದ್ದವು. ನಂತರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ಬರೆದಿದ್ದ ಚೀಟಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೇನೆ.. ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುತ್ತೇನೆ
ಬಾಲಕ ಬರೆದಿರುವ ಚೀಟಿಯಲ್ಲಿ ತಾನು ಕಾಶಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುವುದಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉಳಿದ ಜೀವನವನ್ನು ಅಲ್ಲೇ ಕಳೆದು ದೇವರೊಂದಿಗೆ ಒಂದಾಗುವುದಾಗಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಕಾಶಿಯತ್ತ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸದ್ಯ ಆತನ ಸುಳಿವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ.
ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮಿಂಗ್ಗೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಬಾಲಕ
ಬಾಲಕನ ತಂದೆ ಜಿಗೀಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 11ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಗನಿಗೆ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೊಡಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಂತರ ಆತ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದ ಎಂದು ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಹಾಕಲು ಬಾಲಕ ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಗೇಮಿಂಗ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಆತ ಸುಮಾರು ₹50 ಸಾವಿರ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
ಫೋನ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದ ತಂದೆ
ಮಗ ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಹಾಗೂ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಗೊತ್ತಾದ ಬಳಿಕ ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಂದು ತಂದೆ ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಫೋನ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಾಲಕ ಕೋಪಗೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ನಂತರದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆತ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ವರ್ತಿಸಿದ್ದ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
₹3 ಸಾವಿರ ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ
ಫೋನ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಆರು ದಿನಗಳ ಬಳಿಕ, ಅಂದರೆ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರಂದು ಬಾಲಕ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟಿದ್ದಾನೆ. ಆತ ಮನೆಯಿಂದ ₹3,000 ನಗದು ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆಗಳಿದ್ದ ಬ್ಯಾಗ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಡುವಾಗ ನೆರೆಹೊರೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಯ ಯಾವುದೇ ಸುಳಿವನ್ನೂ ಆತ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಕಡೆಗೆ ಹೋಗುವ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡಿದ್ದಾರಾ?
ಬಾಲಕನ ಹುಡುಕಾಟದ ವೇಳೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಒಂದು ಮಹತ್ವದ ಸುಳಿವು ಸಿಕ್ಕಿದೆ. ಟಿವಿ ಚಾನೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನ ಫೋಟೋ ಪ್ರಸಾರವಾದ ಬಳಿಕ, ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ತಂದೆಗೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಮೂಲಕ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪತ್ತಂಬಿಯಿಂದ ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಲಕನನ್ನು ಹೋಲುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನೋಡಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಫೋಟೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚೋಕ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಪಾಲಕ್ಕಾಡ್ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಲಕನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾರ್ಗಗಳು ಹಾಗೂ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳದ ಗಡಿ ದಾಟಿಯೂ ಹುಡುಕಾಟ ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಓದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತನಾಗಿದ್ದ ಬಾಲಕ
ಕುಟುಂಬದ ಪ್ರಕಾರ, ಶಿವಸೂರ್ಯ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿದ್ದ. 10ನೇ ತರಗತಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ A+ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಎಂದು ತಂದೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.ಬಾಲಕನ ತಾಯಿ ಆತ ಐದು ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಹಠಾತ್ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ತಂದೆ, ಅಜ್ಜಿ ಹಾಗೂ ತಾಯಿಯ ಕುಟುಂಬದವರ ನೆರವಿನಿಂದ ಬಾಲಕ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರಿಂದ ಮಲ್ಟಿ-ಸ್ಟೇಟ್ ಸರ್ಚ್
ಚೋಕ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇರಳ ಪೊಲೀಸ್ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 57ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡು ಬಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಹುಡುಕಾಟ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಬಾಲಕ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಖಚಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಾಶಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆಯೇ ಅಥವಾ ಬೇರೆಡೆ ತೆರಳಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಪೊಲೀಸರು ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಶೋಧ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೊಬೈಲ್ ಗೇಮ್ನಿಂದ ಶುರುವಾದ ಸಮಸ್ಯೆ, ಈಗ ಬಾಲಕನಿಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರ ಹುಡುಕಾಟ
ಗೇಮಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಚಾರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ತಿಳಿದು, ಮೊಬೈಲ್ ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಾಲಕ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಸದ್ಯ 17 ವರ್ಷದ ಬಾಲಕ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಪತ್ತೆಯಾಗಲಿ ಎಂಬುದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರ ಆಶಯವಾಗಿದ್ದು, ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಹಾಗೂ ಹುಡುಕಾಟ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.