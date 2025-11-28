Bihar Youths Plea for Clean Trains Wins Over the Internet: ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಕಸ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವರ್ ಯಾಕೆ ತರಬಾರದು ಎಂದು ಆ ಯುವಕ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.
ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೊಳಕು ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನಾವೇ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು ಎಂದು ನಾವು ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವ ಯುವಕನ ವೀಡಿಯೊ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಯುವಕ ತನ್ನ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣಿಕರನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುವುದರೊಂದಿಗೆ ದೃಶ್ಯಾವಳಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಅದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಎಂದು ಯುವಕ ಹೇಳಿದರು. ರೈಲನ್ನು ತಮ್ಮ ಮನೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸುವಂತೆ ಯುವಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಾನೆ.
ತುಂಬಾ ಜನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತರುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಿದ್ದ ಮೇಲೆ, ಕಸ ಮತ್ತು ಪೊಟ್ಟಣಗಳನ್ನು ಹಾಕಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕವರ್ ಯಾಕೆ ತರಬಾರದು ಎಂದು ಆ ಯುವಕ ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಕಸವನ್ನು ನೆಲದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಿಟಕಿಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಎಸೆಯುವ ಬದಲು, ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಎಂದು ಆತ ನೆನಪಿಸುತ್ತಾನೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುತ್ತೇವೆ, ನಂತರ ಅದರ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಕೆಳಗೆ ಎಸೆಯುತ್ತೇವೆ. ಆಮೇಲೆ, ಭಾರತ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲ, ಬಿಹಾರ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಅಭ್ಯಾಸಗಳೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಹೀಗಿತ್ತು ಆತನ ಮಾತುಗಳು.
ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈ ಯುವಕನ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಅನೇಕರು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಿಜವಾದ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಗದ್ದಲದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅರಿವು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗಳು ಬೇಕು ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಡಿಮೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶ ಮತ್ತು ರೈಲುಗಳಲ್ಲಿನ ಅಸಮರ್ಪಕ ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿಗಳು ಕಸವನ್ನು ವಿಲೇವಾರಿ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಿನ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಕೆಲವರು ನೆನಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏನೇ ಆದರೂ, ಈ ಯುವಕನ ಕೆಲಸವು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.