ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ 40 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ನ್ನೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದ 40 ಲಕ್ಷ ಸಾಲವನ್ನು ತೀರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಕೋರ್ಸ್ನ್ನೇ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಇದೀಗ ಉದ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸಂಪಾದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಅವಿನಾಶ್ ಮಾದ ಅವರ ಈ ಯಶೋಗಾಥೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. 18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಿದ ಅವಿನಾಶ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಉದ್ಯೋಗದ ದಾರಿ ಹಿಡಿಯುವ ಬದಲು ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರು. ಇಂದು ಅದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಅವರ ಬದುಕನ್ನೇ ಬದಲಿಸಿದೆ.
18ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಎದುರಾದ 40 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಹೊರೆ
ಅವಿನಾಶ್ ಮಾದ ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದವರು. ಅವರ ತಂದೆ ಕೃಷಿಕರಾಗಿದ್ದು, ತಾಯಿ ಗೃಹಿಣಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿಗೆ 18 ವರ್ಷವಾಗಿದ್ದಾಗ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಯಿತು.ಅವರ ತಂದೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾದ ಪರಿಣಾಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೇಲೆ ಸುಮಾರು ₹40 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಒಂದೆಡೆ ಸಾಲದ ಒತ್ತಡ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಹೊರತರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು.
30-40 ಸಾವಿರ ಸಂಬಳದಿಂದ ಸಾಲ ತೀರಿಸಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕು
ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವಿನಾಶ್ ಬಿ.ಟೆಕ್ನ ಮೊದಲ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾಗಬಹುದೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿತ್ತು. ನಾನು ಬಿ.ಟೆಕ್ ಮುಗಿಸಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 30,000 ಅಥವಾ 40,000 ಸಂಬಳದ ಕೆಲಸ ಪಡೆದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಲು ವರ್ಷಗಳೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅರಿತುಕೊಂಡೆ ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಾಗುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆಯದೇನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕಲಿತರು
ಕುಟುಂಬದ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ತಗ್ಗಿಸಲು ಅವಿನಾಶ್ ತಮ್ಮ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು. ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸರ್ಚ್ ಎಂಜಿನ್ ಆಪ್ಟಿಮೈಸೇಶನ್ (SEO) ಕಲಿಯಲು ಆರಂಭಿಸಿದರು. ಯಾವುದೇ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯಮ ಅನುಭವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರು. ನಂತರ ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಏಜೆನ್ಸಿಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿ, ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಹುಡುಕಲು ಶುರು ಮಾಡಿದರು. ಕಾಲೇಜು ಬಿಟ್ಟು ಉದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ನಿರ್ಧಾರ ಅಪಾಯದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಫಲ ಸಿಗಲು ಆರಂಭಿಸಿತು.
19ನೇ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಅಮೆರಿಕ, ಬ್ರಿಟನ್ನಿಂದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಗಳು
ಅವಿನಾಶ್ ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ 19ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಯುನೈಟೆಡ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ನಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಏಜೆನ್ಸಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಒಂದು ವರ್ಷದೊಳಗೆ ಸುಮಾರು 30 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು, ನಿಧಾನವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.
ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ ಎಂದ ತಾಯಿ
ಕಾಲೇಜು ತೊರೆದು ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಭವಿಷ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರಿಗೂ ತಿಳಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ತಾಯಿ ಅವರಿಗೆ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತರು. ಒಂದು ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹಿಂತಿರುಗಬಹುದು ಎಂದು ಅವರ ತಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದರಂತೆ. ತಾಯಿಯ ಈ ಮಾತುಗಳು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ತುಂಬಿದವು ಎಂದು ಅವಿನಾಶ್ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಸಮಾಜದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸದೆ, ತಮ್ಮ ಕನಸನ್ನು ಬೆನ್ನಟ್ಟಲು ಈ ಬೆಂಬಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು ಎಂದು ಅವರು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇಂದು ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ
ಕಾಲೇಜು ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಉದ್ಯಮದ ಪ್ರಯಾಣ ಇಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಸದ್ಯ IG Accelerators ಮತ್ತು Freedom with AI ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಉದ್ಯಮಗಳಿಂದ ಈಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಡ ಹೂಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದೆಯೇ ಈ ಮಟ್ಟದ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ₹40 ಲಕ್ಷ ಸಾಲದ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಅವರ ಪ್ರಯಾಣ ಇದೀಗ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹80 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯ ತರುವ ಉದ್ಯಮದವರೆಗೆ ತಲುಪಿದೆ.
ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಕಲಿಯಿರಿ, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ
ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿರುವ ಅವಿನಾಶ್, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ನೀವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮಾರ್ಗದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಲು ಸಿದ್ಧರಿದ್ದಾಗ ದೊಡ್ಡ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇವಲ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬೇಕಾದ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.