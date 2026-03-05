ಚೀನಾದ ಶಾಂಘೈನ ಹುವಾನ್ ಕಾಂಗ್ ಎಂಬ ಯುವಕ, ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳ ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಕೇವಲ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. 20 ಲಕ್ಷ ಗಳಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಅವರ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಉದ್ಯಮದ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯಲು ಓದಿ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆ ಈಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೆಕ್ಕಿಗೆ ಹಾಲು ಹಾಕಿ ಸಾಕುತ್ತೇವೆ, ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳೇ ಒಬ್ಬ ಯುವಕನನ್ನು ಕೋಟ್ಯಧಿಪತಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿವೆ! ಶಾಂಘೈನ ಹುವಾನ್ ಕಾಂಗ್ ಎಂಬ ಯುವಕ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ರಜಾದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಆಹಾರ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.60 ಲಕ್ಷ ಯುವಾನ್ (ಅಂದಾಜು 20 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ) ಗಳಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಹುಬ್ಬೇರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.
9 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ, 20 ದಿನಗಳ 'ಜಾಕ್ಪಾಟ್'!
1991ರಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ ಹುವಾನ್ ಕಾಂಗ್ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳ ಆರೈಕೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ 9 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಇವರು, ಜನರು ರಜೆಗೆಂದು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವರ ಮನೆಯ ಬೆಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ 'ಮನೆ-ಮನೆ ಸೇವೆ'ಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷದ ವಸಂತ ಉತ್ಸವದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇವರಿಗೆ ಬಂದ ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ!
ನಿದ್ದೆಯಿಲ್ಲದ ರಾತ್ರಿಗಳು, 2,000 ಮನೆಗಳ ಭೇಟಿ!
ಹಬ್ಬದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುವಾನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ನಾಲ್ವರು ಸದಸ್ಯರ ತಂಡ ಶಾಂಘೈನಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿತು. ಹಬ್ಬದ ಆ 20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಸುಮಾರು 2,000 ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಚ್ಚರಿಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಹುವಾನ್ ಒಬ್ಬರೇ ಸುಮಾರು 1,000 ಮನೆಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೊತ್ತಿದ್ದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಅವರು ಪ್ರತಿದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು, ತಡರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯವರೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಕೇವಲ 3-4 ಗಂಟೆಗಳ ನಿದ್ರೆಯ ನಡುವೆಯೂ ದಿನಕ್ಕೆ 55 ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬರೀ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದಲ್ಲ, ಇದು 'ಫುಲ್ ಸರ್ವಿಸ್' ಕೇರ್!
ಪ್ರತಿ ಮನೆಗೆ 10 ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷ ನೀಡುವ ಹುವಾನ್, ಕೇವಲ ಆಹಾರ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಬೆಕ್ಕಿನ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ, ಕಸದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು, ಉಗುರು ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಕಿಟಕಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿವೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಶೀಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಸೇವೆಯೇ ಶೇ. 80ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಪದೇ ಪದೇ ಇವರನ್ನೇ ಹುಡುಕಿಕೊಂಡು ಬರಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾದ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳು: ಹೆಚ್ಚಿದ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ!
ಜನರು ಇಂದು ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳೆಂದು ನೋಡದೆ, ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹಬ್ಬದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಆರೈಕೆದಾರರಿಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿದೆ. ಹುವಾನ್ ಕಾಂಗ್ ಅವರ ಈ ಯಶಸ್ಸು, ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಯೋಚಿಸಿದರೆ ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ