ಸೋಫಿಕ್-ಸೋನಾಲಿ ಅವರ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ವಿವಾದದ ನಂತರ, ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆಯ ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳು ಹಬ್ಬಿದ್ದವು. ಆದರೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಅವಮಾನದ ನಡುವೆಯೂ ಅವರು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಗಳಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಖಾತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣವು ಆನ್ಲೈನ್ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಸೈಬರ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಸೋಫಿಕ್-ಸೋನಾಲಿ ಎಂಬ ಈ ಎರಡು ಹೆಸರುಗಳು 19 ನಿಮಿಷ 34 ಸೆಕೆಂಡಿನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಬಾಯಲ್ಲೂ ಓಡಾಡಲು ಶುರುವಾಯ್ತು. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಬಳಿಕ ಅವಮಾನ ಮತ್ತು ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಸೋನಾಲಿ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾ ಹಲವರು ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿಸಿದ್ದರು. ಈ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವ್ಯಾಪಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆದಿದ್ದವು. ಆ ಬಳಿಕ ಸೋನಾಲಿ ಸಾವಿನ ಸುದ್ದಿ ಸುಳ್ಳು ಎಂಬುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯ್ತು.
ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ ಮೇಲೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಕ್-ಸೋನಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವೇ ಶುರುವಾಯ್ತು. ಹಲವರು ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಅವರಿಬ್ಬರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಇಬ್ಬರನ್ನೂ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆದ ಈ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ನಿಂದ ಸೋನಾಲಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ನೊಂದಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿತನ ಮತ್ತು ಆನ್ಲೈನ್ ಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಚರ್ಚೆಯನ್ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
ನಾಲ್ಕೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ ಸೋಫಿಕ್-ಸೋನಾಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ
ಈ ವಿವಾದಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯದ ಸಂಗತಿ ಅಂದ್ರೆ, ಸೋಫಿಕ್-ಸೋನಾಲಿ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು. ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹುಡುಕಾಡಲು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಸಂಖ್ಯೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಯ್ತು ಮತ್ತು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನ ಫೇಮಸ್ ಮುಖಗಳಾದ್ರು.
ಅವಮಾನದ ನಂತರವೂ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಸೋಫಿಕ್-ಸೋನಾಲಿ
ಇಷ್ಟೆಲ್ಲಾ ವಿವಾದ, ಸುಳ್ಳು ಸುದ್ದಿಗಳ ನಡುವೆಯೂ ಸೋಫಿಕ್-ಸೋನಾಲಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಿಂದ ದೂರ ಆಗಿಲ್ಲ. ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಬ್ಬರೂ ತಮ್ಮ ಅಕೌಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಲೂ ವಿಡಿಯೋ ಮತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾನೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಅವರ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳಿಗಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ.
ಹಲವು ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳ ಹೆಸರು
ಕೆಲವು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂಥಾ ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಕೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸರ್ಗಳ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಕೇಳಿಬಂದಿತ್ತು. ಈ ಇಡೀ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದಂತಹ ಹಲವು ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬಿದೆ ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಜನರನ್ನು ಬಲೆಗೆ ಬೀಳಿಸಲು ಇಂಥಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಾನೂ ಹೇಳಲಾಗಿತ್ತು.
ಇಂತಹ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಯಾಕೆ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗ್ತಿವೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ವಿಡಿಯೋ ಲೀಕ್ ಆಗೋದು, ವೈರಲ್ ಆಗೋದು ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿದೆ. ಸೈಬರ್ ಕಳ್ಳರು ಮತ್ತು ಹ್ಯಾಕರ್ಗಳು ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಲು ಇಂಥಾ ವೈರಲ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಫೇಕ್ ಲಿಂಕ್, ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಕದಿಯೋಕೆ ಕೂಡ ಇಂಥಾ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹರಿಬಿಡುತ್ತಾರೆ.
'ಸೀಸನ್ 2 ಮತ್ತು 3' ಸುದ್ದಿ ಮತ್ತೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತ್ತು
ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಕ್-ಸೋನಾಲಿ ವಿಡಿಯೋದ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ಗಳು, ಅಂದ್ರೆ 'ಸೀಸನ್ 2' ಮತ್ತು 'ಸೀಸನ್ 3' ಬಂದಿದೆ ಅಂತಾ ಸುದ್ದಿ ಹಬ್ಬಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ, ಆಮೇಲೆ ಈ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸತ್ಯಾಂಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ತನಿಖೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವದಂತಿಗಳು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಫಿಕ್-ಸೋನಾಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದವು.
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Disclaimer: ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಡಿಜಿಟಲ್ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ದೃಢೀಕರಿಸದ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವ, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶ ನೀಡುವ ಉದ್ದೇಶ ಇದಕ್ಕಿಲ್ಲ. ವೈರಲ್ ಕ್ಲಿಪ್ನ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ದೃಢಪಡಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು AI ಡೀಪ್ಫೇಕ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಪರಿಣಾಮವೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಲಭ್ಯವಿರುವ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಾಹಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಯಾವುದೇ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ದೃಢೀಕರಿಸುವುದಿಲ್ಲ.
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