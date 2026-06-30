Vastu tips : ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಅಶುಭ. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ, ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಡಿಸುವ ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವನ್ನು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ರೊಟ್ಟಿಯ ಕುರಿತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ?
ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮವು ಆಹಾರವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಮತ್ತು ಬಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಒಂದೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬಡಿಸಬಾರದು ಎನ್ನುವುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಅಶುಭ ಎಂದು ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೇಳಿರಬಹುದು. ವಾಸ್ತು ಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಇದರ ಹಿಂದಿನ ಆಳವಾದ ಧಾರ್ಮಿಕ, ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಏಕೆ ಬಡಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಾಸ್ತು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಡದಿರಲು ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣಗಳು
ಅಗಲಿದ ಆತ್ಮಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ
ಪೌರಾಣಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 3 ನೇ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಿಧನರಾದಾಗ, ಮೃತರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಮೊದಲು ಮತ್ತು ತ್ರಯೋದಶಿಯಂದು (ಹದಿಮೂರನೇ ದಿನ) ಅರ್ಪಿಸುವ ಊಟವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಿಂಡಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಜೀವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಡುವುದು ಸತ್ತವರ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಸಮಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
"ಮೂರು ಕೆಲಸ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ" ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ
ಭಾರತೀಯ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ, ಸಂಖ್ಯೆ 3 ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾತು ಇದೆ: "ಮೂರು ಕೆಲಸ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ." ಮೂರು ಜನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೋದರೆ ಕೆಲಸ ಹಾಳು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಆಹಾರದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೂರು ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ವಾಸ್ತು ಮತ್ತು ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದ ನಂಬಿಕೆ.
ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲನದ ನಿಯಮ
ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ, ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಊಟಕ್ಕೆ ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಗಳು, ಒಂದು ಬಟ್ಟಲು ಬೇಳೆ, ತರಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ನ ಸಾಕು. ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಬಡಿಸುವುದರಿಂದ ಅತಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ನೀವು ಮೂರನೇ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಲು ಬಯಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಯಾರಾದರೂ ತುಂಬಾ ಹಸಿದಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಬೇಕಾಗಿ ಬಂದರೆ, ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಈ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕು.
- ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಇಡಿ: ನೀವು ಒಂದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮೂರನೇ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಇಡುವ ಬದಲು ಅರ್ಧ ತುಂಡು ಮಾಡಿ ಇಡಿ.
- ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬಡಿಸಿ: ಮೊದಲು ಎರಡು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿ. ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಆ ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ತಿಂದು ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ಮೂರನೇ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಯಾಗಿ ಬಡಿಸಿ.
- ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿ: ನೀವು ನಾಲ್ಕು ರೊಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು, ಅಥವಾ ಮೂರು ರೊಟ್ಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ಅನ್ನ ಅಥವಾ ಇತರ ಖಾದ್ಯವನ್ನು ಇಡಬಹುದು.