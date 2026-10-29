ಶಕುನ-ಅಪಶಕುನ ಮತ್ತು ಶುಭ-ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಲವು ಜನಪದ ನಂಬಿಕೆಗಳು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಬಂದಿವೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಆಗಾಗ ಇಂತಹ ನಂಬಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದೇ ರೀತಿ, ಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಬಾರದ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ನಂಬಿಕೆಗಳಿವೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಗಂಡ ಹೊರ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಈ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಾರದು
ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಗಳಿದ್ದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರು ಪಾಲಿಸುವಂತೆ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಶಕುನ-ಅಪಶಕುನಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಅದೇ ರೀತಿ, ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರೊಬ್ಬರು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ, ಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಬಳಿಕ ಪತ್ನಿ ಮಾಡಬಾರದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿರುವ ಕೆಲಸಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೂದಲು ಬಾಚುವುದು
ಪತಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಕೂದಲನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬಾಚಣಿಗೆಯಿಂದ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾಡಬಾರದು ಎನ್ನುವ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗುತ್ತದೆ. ತಕ್ಷಣವೇ ಕೂದಲು ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಬಿಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ
ತಕ್ಷಣವೇ ಕಸ ಗುಡಿಸುವುದು ಅಥವಾ ನೆಲ ಒರೆಸುವುದು
ಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಪತ್ನಿಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯ ಇತರ ಸದಸ್ಯರಾಗಲಿ ಪೊರಕೆಯಿಂದ ಕಸ ಗುಡಿಸಬಾರದು, ನೆಲ ಒರೆಸಬಾರದು. ಇದು ಅಶುಭ ಸೂಚನೆ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ ಮತ್ತು ಪತಿ ಯಾವ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರಟಿದ್ದಾರೋ, ಆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು
ಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಬಳಿಕ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ. ಆದರೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೂ ಅಶುಭ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ಬಳಿಕ ಅವರ ಅಂತಿಮ ವಿದಾಯದ ನಂತರ ಮನೆಯವರು ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಹೋಗುವ ಸಂಪ್ರದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಈ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ ಎಂದು ಕೆಲವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು
ಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ತಕ್ಷಣ ಮಹಿಳೆಯರು ತಮ್ಮ ಶೃಂಗಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದು ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿವಾಹಿತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೀಗೆ ಮಾಡಬಾರದು.
ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನೀರು ಸುರಿಯುವುದು
ಪತಿ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಟ ಬಳಿಕ, ಅವರು ಹೊರಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣವೇ ಮನೆಯ ಹೊರಗೆ ನೀರು ಸುರಿಯದಂತೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ವಹಿಸಬೇಕು, ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೂರವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪತಿಯ ಸೌಭಾಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.